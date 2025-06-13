CNN：美國管制晶片出口 輝達財測將排除中國市場

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（中央社紐約12日綜合外電報導）輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天告訴美國有線電視新聞網（CNN），在美國嚴格限制銷售晶片至中國後，輝達將把中國市場排除在公司營收和獲利預測之外。

美國本週在英國倫敦與中國進行貿易談判，黃仁勳今天被問到美國在談判過後是否會取消出口管制時，他回答自己不指望此事。

黃仁勳表示：「但如果真的取消，那會是一大利多。我已經告訴我們的所有投資人及股東，未來我們的預測不會納入中國市場。」

他接受CNN訪問時，也再次批評美國的晶片出口管制措施。

黃仁勳補充道：「出口管制的目標並未實現…我認為，所有出口管制的目標都必須清楚明確，並隨著時間進行檢驗。」

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美國政府4月祭出新的出口限制，阻止輝達銷售為中國市場打造的H20晶片。黃仁勳上月曾批評這項限制，並稱中國市場是「在全球取得成功的跳板」。

輝達並未立刻回覆路透社的置評請求。（譯者：楊昭彥/核稿：屈享平）1140613