美商務部：川普將撤銷拜登時期AI晶片出口限制

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（中央社記者張欣瑜舊金山7日專電）路透社今天報導，美國商務部證實川普政府計劃撤銷拜登政府時期，針對先進人工智慧（AI）晶片出口的限制措施，另以新規取代。前規定原訂15日生效，受到輝達等科技公司反對，輝達股價今天收盤上漲3.1%。

路透社報導，該規則名為「人工智慧技術擴散框架」（Framework for Artificial Intelligence Diffusion），為拜登（Joe Biden）卸任前一週發布，生效後，企業須配合相關限制。

這項規定目的是進一步限制AI晶片與相關技術的出口，將各個國家分級管制，讓先進運算能力留在美國及其盟國，同時設法以更多方式阻止中國取得這些技術。

美國商務部發言人指出，拜登政府的AI法規過於複雜，將扼殺美國創新，將以一項更簡單的規則取代，「這項規則將激發美國創新力，並確保美國在AI領域的主導地位」。

彭博（Bloomberg）報導則指出，川普（Donald Trump）政府積極推動一項新規，加強對海外晶片流通的控管，該政策尚未公開，消息人士要求匿名。

消息人士透露，其中一項配套措施，將是針對把先進晶片轉運至中國的國家實施新的出口管制，這些「洗產地」國家包括馬來西亞與泰國。

晶片大廠輝達（NVIDIA）反對美國日益嚴格的出口限制，主張全面撤銷原先拜登政府的規定。輝達認為，對第三國設限也只會迫使這些國家更加靠向中國。

輝達尚未發表評論。輝達股價則在消息曝光後上揚，7日收盤漲幅達3.1%。

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輝達執行長黃仁勳6日表示，中國的AI市場很可能在未來2至3年達到約500億美元（約新台幣1.5兆元）規模，錯過這一市場將是「莫大的損失」。

超微（AMD）執行長蘇姿丰今天接受美國財經媒體CNBC訪問時表示，美國應在「出於國安考量限制晶片出口」與「開放市場」之間取得平衡，這樣才能促進美國晶片產業發展。（編輯：張芷瑄）1140508