傳黃仁勳赴晚宴 川普撤回對中出口H20晶片限制

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國全國公共電台（NPR）今天報導，在輝達執行長黃仁勳上週出席在佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行的晚宴後，川普政府收回限制輝達向中國出口H20人工智慧晶片的計畫。

路透社報導，晶片大廠輝達（NVIDIA）的H20人工智慧（AI）晶片是在美國實施出口管制下，能合法在中國取得的最先進AI處理器。NPR引述兩名知情人士說法報導，美國數個月來都在計劃對這款晶片實施出口管制，原本準備最快在本週實施。

NPR報導說，在輝達向美國總統川普政府承諾將在美國投資新的AI資料中心後，上述的管制計畫出現改變。

路透社尋求對此置評，但白宮與輝達均未立即回應。

路透社1月曾報導，川普政府已在考慮加強限制輝達出售為中國市場設計的H20晶片。

自民主黨籍前總統拜登政府執政以來，華府就在考慮限制向中國出口那些晶片。

今年2月，路透社獨家報導H20的訂單量增加，主要是因中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）的低成本AI模型對H20的需求旺盛。

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美國科技新聞網站The Information報導，字節跳動（ByteDance）、阿里巴巴與中國騰訊控股有限公司等中國企業，在今年頭3個月對輝達H20伺服器晶片下訂至少160億美元的訂單。

兩名美國國會議員共和黨籍的穆勒納爾（John Moolenaar）與民主黨籍的克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）1月底都要求對輝達AI晶片出口施加更多限制。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140410