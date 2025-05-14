阿聯擬採購逾100萬枚輝達先進晶片 傳川普考慮放行

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）知情人士說，川普政府考慮一項允許阿拉伯聯合大公國進口逾100萬枚輝達先進晶片的協議，此數量遠超拜登時期AI晶片法規的限制，也引發美國硬體可能最終落入中國的擔憂。

彭博（Bloomberg News）報導，因討論未公開消息而要求匿名的知情人士表示，這項仍在談判中的協議，將允許阿聯（UAE）從現在到2027年每年進口50萬枚市場上最先進的晶片。1/5的晶片將留給阿布達比人工智慧公司G42，其餘將分配給在阿聯建立資料中心的美國企業。

知情人士表示，其中一家公司可能是聊天機器人ChatGPT的開發商OpenAI，該公司可能最快本週宣布在阿聯興建資料中心。

根據知情人士，在協議有效期限內，G42可以購買相當於100萬至150萬枚H100晶片的算力，這是輝達（NVIDIA）目前效能最好的晶片。這大約是前美國總統拜登（Joe Biden）執政期間、在晶片出口管制框架下，允許G42採購量的4倍，也和計劃在路易斯安那州興建Meta Platforms資料中心所需的晶片數量相當。

總之，如果協議以目前的形式推進，代表美國對中東地區、尤其是阿聯的人工智慧（AI）發展政策發生重大轉變；美國官員長期示警中東地區政府官員及私營企業與中國的關係。

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知情人士強調，目前還不清楚川普政府在這項晶片交易中附設哪些國安條件。在拜登執政期間，為了促成與微軟（Microsoft）價值15億美元的合作，G42曾同意從中國科技巨頭華為撤資。

白宮尚未立即回覆置評請求。輝達、G42、阿聯駐美國大使館以及OpenAI均拒絕置評。此外，「紐約時報」之前報導過這項協議的部分討論細節。（編輯：陳昱婷、洪啟原）1140514