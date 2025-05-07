拜登卸任後首場專訪 控川普對俄國採綏靖做法

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）前美國總統拜登近日在他離開白宮後首次接受訪問，他在訪談中指控繼任者川普透過施壓烏克蘭放棄自身領土，對俄羅斯採取綏靖做法。

拜登（Joe Biden）告訴英國廣播公司（BBC），俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）相信烏克蘭是俄國的一部分，而任何相信和平協議內容若包含烏克蘭讓渡領土，蒲亭將就此停手的人都是「愚蠢」的。

當被問及川普（Donald Trump）政府暗示基輔應放棄領土以終止戰爭，拜登回應：「這是現代的綏靖。」

拜登說：「這到底是怎麼回事？哪位總統會這樣講話？我們不是這樣的人。我們重視自由、民主和機會，而非沒收。」

拜登接受BBC「今日」（Today）節目專訪之際，川普就職總統剛屆滿百日，他在這段期間重塑了美國內政及外交政策。

拜登在訪問中表示，自己擔憂「歐洲將對美國的確定性及美國領導地位失去信心」。

拜登指出：「我擔心我們在世界各地的盟友將開始懷疑，我們是否會留在過去80年來一直所處的位置。」拜登接受訪談的時間，恰逢同盟國於本週紀念第二次世界大戰在歐洲結束80週年。

拜登也談到，川普及其高階官員今年2月在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面時爆發口角，讓他感到沮喪，並認為這有失美國精神。

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當被問到是否認為川普的表現更像國王而非受憲法限制的總統，拜登回答：「他的表現不像是共和黨總統。」

然而，他承認自己不像過去那樣擔心美國民主的未來，「因為我認為共和黨已開始意識到川普的意圖」。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140507