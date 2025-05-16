金融時報：美擬將晶片中企列入黑名單 時機惹議

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）「金融時報」（Financial Times）報導，美國總統川普政府打算將一些中國晶片製造公司列入出口黑名單，但部分官員想推遲此舉，以免不利於與中國洽談長期貿易協議。

5名知情人士透露，美國商務部彙整一份可列入「實體清單」的中國企業名單，包括記憶體晶片製造商「長鑫存儲」。

數名知情人士說，負責監督出口管制的美國商務部工業與安全局（Bureau of Industry and Security）擬出一份名單，其中也包括中國最大晶片製造商「中芯國際」和中國最大記憶體晶片製造商「長江存儲」的子公司。這兩家公司都已列入清單。

但美中兩國上週末才剛在瑞士日內瓦就貿易協議取得進展，因此此時將中國企業列入清單的時機點引發疑慮。美中當時同意降低對等關稅稅率90天，以促成更廣泛的貿易協議。

有些川普政府官員認為，選在這時對中國關鍵企業實施出口管制，可能會破壞雙邊談判。

但也有官員指出，川普所屬的共和黨曾批評民主黨籍前總統拜登政府推遲對中國的競爭性行動，以推行所謂「殭屍外交」（zombie diplomacy）。共和黨籍前聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）曾批評拜登政府從事「殭屍外交」，讓交流政策起死回生，為推動美中高層互動而停止抵抗中共侵略。

美國對中鷹派長期將矛頭指向長鑫存儲，這家公司在全球動態隨機存取記憶體晶片市場的市占率正迅速擴大，也致力成為研發高頻寬記憶體（HBM）的要角，這種記憶體對人工智慧（AI）模型運作非常重要。

將這些晶片製造商列入出口黑名單，是美方採取的最新措施，目的是讓中國更難獲取可用來促進軍事現代化的美國先進晶片和晶片製造技術。

美國企業不得在未獲政府核准的情況下出貨給實體清單上的中國公司，而這類核准正愈來愈難取得。

美國安全官員擔心中國太容易獲取美國技術，因為這些技術能讓中國軍方研發極音速武器、製作核子武器模型等。

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金融時報暫未聯絡上相關中國企業。中國駐美大使館不願對此事置評，僅說「中國堅決反對美國過度延伸國家安全概念、濫用出口管制，及惡意阻擋和打壓中國」。

美國商務部和白宮均不願置評。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1140516