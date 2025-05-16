加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
世壯運明登場 黃仁勳任聖火代表出席開幕典禮
首頁 / 國際

美跨黨派議員提晶片法案 追蹤受管制半導體售後流向

2025/5/16 08:16（5/16 08:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓15日專電）為阻止美國先進AI晶片流向中國等對手，聯邦跨黨派眾議員今天提出法案，要求受管制的晶片在出口或在外國境內轉移前，必須裝設具備位置驗證功能的機制；如果業者發現這些晶片流向非指定的使用者，必須通報。

眾議院美中戰略競爭特別委員會（House Select Committee on China）今天發布新聞稿指出，越來越多的證據表明美國晶片可能經過空殼公司流入中國，用於推進中國AI主導地位。此外，中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）據報使用逾6萬顆輝達（Nvidia）晶片，其中部分應受美國管制。

特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）表示，長期以來，中共持續利用美國出口管制執法體系的弱點，以走私網絡轉移敏感的美國科技，藉此推動軍事發展、擴大監視能力，從而進一步進行鎮壓。

他說，這項「晶片安全法案」（Chip Security Act）將透過切實的保障措施防範漏洞。

除了裝設具備位置驗證功能的安全機制外，法案將要求商務部必須確保美國最先進的AI晶片不會被轉移至未經授權的區域、落入對手之手，特別是助長軍事侵略、或以美國經濟與現役軍人為目標的對手。

法案也含強制回報機制，如果受管制的晶片所處地點與申請許可或授權時所載明地點不符，或已轉移至申請文件中未指定的使用者，業者必須通報。

根據法案，商務部需研擬額外的措施來阻止美國晶片被竊取、濫用或落入不當人士手中。

美中戰略競爭特別委員會指出，這項法案透過阻止美國晶片為中國等對手的AI武器和監視技術提供動力，有助於防止這些武器及技術在未來的衝突中被用來對付美軍。

「晶片安全法案」也防止美國科技成為壓迫工具。美中戰略競爭特別委員會表示，中國企業利用走私的美國晶片建立用來追蹤本國公民、使他們噤聲的監控系統。這項法案確保美國科技不會被用來推動海外獨裁鎮壓，從而捍衛美國價值與全球公信力。

google news透過 Google News追蹤中央社

美國國會法案必須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才走完立法程序。

在穆勒納爾及民主黨眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）今天提出「晶片安全法案」前，對中國持強硬立場的聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）已於8日提出對案。（編輯：唐聲揚）1140516

#商務部
#輝達
#眾議院
#AI晶片
#穆勒納爾
#深度求索
延伸閱讀
美撤銷拜登AI晶片出口限制 使用華為晶片將違規美議員質疑TP-Link與中國關聯 聯名致函商務部促禁售美議員擬針對輝達推動新法案 要求追蹤AI晶片售後位置金融時報：英特爾部分AI晶片須許可證才能賣到中國美國管制AI出口 分析師：須提防紅色供應鏈趁機崛起
穆勒納爾
懷疑微博、百度與解放軍有關 美國會議員批商業服務邪惡美議員要求中電信3巨頭 配合調查是否支持中國軍方
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：