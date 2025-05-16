美跨黨派議員提晶片法案 追蹤受管制半導體售後流向

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓15日專電）為阻止美國先進AI晶片流向中國等對手，聯邦跨黨派眾議員今天提出法案，要求受管制的晶片在出口或在外國境內轉移前，必須裝設具備位置驗證功能的機制；如果業者發現這些晶片流向非指定的使用者，必須通報。

眾議院美中戰略競爭特別委員會（House Select Committee on China）今天發布新聞稿指出，越來越多的證據表明美國晶片可能經過空殼公司流入中國，用於推進中國AI主導地位。此外，中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）據報使用逾6萬顆輝達（Nvidia）晶片，其中部分應受美國管制。

特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）表示，長期以來，中共持續利用美國出口管制執法體系的弱點，以走私網絡轉移敏感的美國科技，藉此推動軍事發展、擴大監視能力，從而進一步進行鎮壓。

他說，這項「晶片安全法案」（Chip Security Act）將透過切實的保障措施防範漏洞。

除了裝設具備位置驗證功能的安全機制外，法案將要求商務部必須確保美國最先進的AI晶片不會被轉移至未經授權的區域、落入對手之手，特別是助長軍事侵略、或以美國經濟與現役軍人為目標的對手。

法案也含強制回報機制，如果受管制的晶片所處地點與申請許可或授權時所載明地點不符，或已轉移至申請文件中未指定的使用者，業者必須通報。

根據法案，商務部需研擬額外的措施來阻止美國晶片被竊取、濫用或落入不當人士手中。

美中戰略競爭特別委員會指出，這項法案透過阻止美國晶片為中國等對手的AI武器和監視技術提供動力，有助於防止這些武器及技術在未來的衝突中被用來對付美軍。

「晶片安全法案」也防止美國科技成為壓迫工具。美中戰略競爭特別委員會表示，中國企業利用走私的美國晶片建立用來追蹤本國公民、使他們噤聲的監控系統。這項法案確保美國科技不會被用來推動海外獨裁鎮壓，從而捍衛美國價值與全球公信力。

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美國國會法案必須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才走完立法程序。

在穆勒納爾及民主黨眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）今天提出「晶片安全法案」前，對中國持強硬立場的聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）已於8日提出對案。（編輯：唐聲揚）1140516