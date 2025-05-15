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美議員質疑TP-Link與中國關聯 聯名致函商務部促禁售

2025/5/15 13:47（5/15 14:53 更新）
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國17名共和黨議員敦促商務部禁止進一步銷售TP-Link Systems Inc.的設備。TP-Link是Wi-Fi路由器製造商，因與中國的關係引發擔憂，導致美方展開調查。

彭博（Bloomberg News）報導，阿肯色州參議員、對中國持強硬立場的柯頓（Tom Cotton）與另外16位參眾兩院議員今天致函商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），指控TP-Link與中國共產黨關係密切，並稱該公司是「明確且迫切的危險」。TP-Link否認這些指控。

TP-Link今天發聲明表示：「作為一家美國公司，沒有任何外國或政府，包括中國，能夠介入或控制我們產品的設計與生產。TP-Link並非國家資助企業，與中國共產黨沒有『深厚聯繫』，完全獨立於中國共產黨之外。」

這封信援引報導指出，中國國家操作人員利用TP-Link的Wi-Fi路由器等網路設備進行網路攻擊；同時也提及彭博關於美國司法部對該公司定價策略調查的報導。議員們還表示，「在美國當局發現漏洞之前」，中國就已經透過TP-Link的設備取得進入美國系統的途徑。

議員們寫道：「我們每拖延一天不採取行動，中共便得逞，使得美國競爭對手受害，美國安全也持續面臨風險。」

彭博先前曾報導，美國商務部已開始調查TP-Link與中國的關係，是否對國安構成不可接受的風險。調查人員查閱的資料顯示，TP-Link在美國零售市場的Wi-Fi系統及小型辦公和家用路由器市占率約為60%，遠高於2019年初的約10%。TP-Link則對此數據提出質疑，表示其市占率被高估了。

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TP-Link創立於中國，去年分拆成兩個獨立實體，美國子公司設在加州爾灣（Irvine），中國實體為普聯技術有限公司（TP-LINK TechnologiesCo.），總部位於深圳。不過，彭博調查發現，美國公司在中國仍有大量業務運作。

在接受彭博採訪時，擁有TP-Link美國實體的趙建軍（Jeffrey Chao）否認公司與中國軍方及情報機構有任何關係，並表示已將所有最敏感的職務遷移至美國。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1140515

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