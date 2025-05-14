國造無人機查有中製晶片 顧立雄：採全機非紅嚴管量產

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（中央社記者楊堯茹台北14日電）朝野立委關注，國造無人機使用中製網路晶片。國防部長顧立雄今天表示，兩案都是在驗收時主動發現，並強調無人機是採「全機非紅」，量產會加強管控。

媒體報導，勁蜂一型攻擊無人機內通訊模組被爆使用中國元件，中科院查出銳鳶二型無人機內通信模組中的關鍵元件，使用中國製的網路晶片與具有可拆式SD記憶卡裝置，引起國安疑慮。

立法院外交及國防委員會上午處理114年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等54案。

民進黨立委沈伯洋質詢時關切，兩案處置相關廠商規範。

國防部長顧立雄回應，國防部「國軍採購禁用大陸地區、香港、澳門產品認定及履約驗收作業指導」，從查廠、進口文件、產地證明，到驗收時進行破壞性檢驗等都有規定。

顧立雄強調，無人機是採「全機非紅」，包括產地、品牌、內部元件都不可以用中國製。這兩案都是在驗收階段主動發現，且仍屬原型機，量產後會更嚴格管控。

沈伯洋追問，中製被動元件在允許範圍，「非紅」標準為何。顧立雄表示，中製品分五類的層級控管，例如桌子就不要求非中製，但具有傳輸功能的元件，當然一定是禁用。

民眾黨立委林憶君質詢時說，國造無人機使用中國元件，擔憂資料還沒傳到台灣，就傳到對岸。

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中科院院長李世強表示，這兩型無人機還沒量產，且在試研製階段，相關元件是從國外進口，進口檢驗時發現SD卡為中國製，因此要求原廠更換。

李世強進一步說明，雖然合約有相關規定，但中科院無法到國外進行製程查核，都是在進口檢驗把關，也協助原廠更換元件，並協助廠商在台灣建立「非紅供應鏈」，以確保量產產品沒有中國製品。（編輯：萬淑彰）1140514