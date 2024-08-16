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軍方：防杜資安風險 無人機尋求與台灣產業鏈合作

2024/8/16 18:16
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（中央社記者吳書緯台北16日電）國防部影片首度披露官兵改造市售4軸無人機過程，卻被網友發現疑似使用中國製的大通曼巴無人機飛控晶片。國防部今天表示，屬執行概念驗證的原型機，未來將尋求與國內無人機產業鏈合作，並防杜資安風險。

國防部最新1期「國防線上」影片，首度披露官兵改裝市售4軸無人機，並操作掛載炸彈成為自殺無人機，攻擊模擬敵軍的車輛、小艇。

影片經由國防部發言人臉書粉絲專頁轉載，卻被眼尖網友發現，影片中使用的無人機，疑似出現中國產製的大通曼巴無人機飛控晶片，擔心此舉會讓國軍機密外洩。

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國防部今天回覆中央社記者詢問指出，國軍發展小型攻擊無人機，已考量新興戰法等多項因素，目前正執行概念驗證及技術研發，使其符合國軍作戰需求，並防杜資安風險。未來將尋求與國內無人機產業鏈合作，建構可恃國防工業。

國防部進一步說明，「國防線上」影片中執行概念驗證的原型機，與軍用商規及軍用軍規無人機無關。國防部將因應新興作戰需求，持續依無人機國家隊政策，尋求與國內無人機產業鏈合作，建構可恃國防工業。（編輯：林克倫）1130816

#國防部
#無人機
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