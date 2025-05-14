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M1A2T戰車將陸續抵台 顧立雄：預計6月實彈射擊

2025/5/14 15:29（5/14 16:43 更新）
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圖為台灣向美國採購的第一批M1A2T戰車去年運抵新竹裝訓部。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊堯茹台北14日電）繼首批對美籌購的38輛M1A2T戰車在去年底抵台後，第二批預計6月底前交運。國防部長顧立雄今天表示，預期6月會進行相關實彈射擊。

根據國防部送抵立法院的解凍報告，陸軍自108年至116年編列新台幣405億2415萬9000元，向美籌購M1A2T戰車108輛及附屬裝備，首批38輛已於113年12月16日抵台，後續2批依期程規劃於今年第2季交運42輛、115年第1季交運28輛。

立法院外交及國防委員會今天處理院會交付114年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等54案。

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國防部長顧立雄會前接受媒體聯訪時，被問及第2批42輛M1A2T戰車的交貨進度。他回應說，會依照節點陸續進行接裝，預期在6月時進行相關實彈射擊。

國軍已正式啟動M1A2T戰車換裝訓練，預計下半年進行戰備，換裝訓練的尾聲會有相關鑑測，鑑測完回到駐地結合作戰計畫進行訓練，並進行測考後，接續才會成軍。（編輯：翟思嘉）1140514

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