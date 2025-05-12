海馬士多管火箭首次在台射擊 33枚實彈驗證接裝成果【圖輯】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林克倫屏東12日電）國軍對美採購的海馬士多管火箭系統（HIMARS）去年10月運抵台灣，負責接裝的陸軍58砲指部多管火箭連官兵今天下午在屏東九鵬基地首度實施實彈射擊，共射擊33枚訓練火箭彈，驗證接裝成果。

國防部長顧立雄今天到現場全程觀看射擊過程，在射擊結束後則驅車至發射陣地，慰勉參與射擊演練的多管火箭連官兵。

海馬士多管火箭系統可搭載1個6聯裝227公厘火箭夾艙，或是一枚射程達300公里、具導向功能的陸軍戰術區域飛彈（ATACMS）夾艙。今天操演是射擊訓練彈，當指揮官下達發射命令後，只見火箭彈伴隨著濃濃尾煙迅速飛向外海，並在空中爆出「砰」聲響，十分震撼。

圖為海馬士多管火箭系統點火擊發瞬間。中央社記者翁睿坤攝 114年5月12日

此次操演配合年度精準飛彈射擊操演時機，檢視海馬士多管火箭飛彈接裝訓練成效。中央社記者翁睿坤攝 114年5月12日

今天是多管火箭連全連實彈射擊，11輛發射車各發射3枚，共分4波次，波次車輛編組數量依序為3、3、3、2，每波次射擊3次，前兩次為單發射擊，第3次是多輛同時射擊；目的是驗證接裝訓練成果，以及現場故障排除能力。

多管火箭射擊時曾出現小插曲，有官兵出現在飛彈發射車附近，疑似實施狀況排除。58砲指部副指揮官何至中上校表示，故障排除是今天演練重點之一，海馬士多管火箭的美國原廠也有派出技術人員，在現場協助解決狀況。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣原向美國採購11套海馬士多管火箭系統（代號：轟雷計畫），後因陸軍未採購40輛M109A6（Paladin）帕拉丁自走砲，遂再增購18套海馬士，總數達到29套；原先首批採購64枚陸軍戰術飛彈，最後也增購總數至84枚。

首批海馬士多管火箭系統與陸軍戰術區域飛彈於去年10月運抵台灣，均由第10軍團下轄58砲指部接裝。國防部指出，「遠程精準火力打擊系統」全案採購29套海馬士多管火箭系統、戰術區域飛彈及精準火箭等；首批11套海馬士系統已於去年交運，原預劃民國116年交運的第2批18套海馬士系統，現可提早於115年交運。（編輯：林興盟）1140512

台灣向美國購買海馬士多管火箭系統，具備快速部署與精準打擊能力。中央社記者翁睿坤攝 114年5月12日

圖為海馬士多管火箭系統點火擊發。中央社記者翁睿坤攝 114年5月12日

火箭彈伴隨濃濃尾煙迅速飛向外海，十分震撼。中央社記者翁睿坤攝 114年5月12日

「海馬士多管火箭系統」射擊操演，美國原廠也有派出技術人員，在現場協助解決狀況。中央社記者翁睿坤攝 114年5月12日

陸軍58砲指部副指揮官何至中（前中）表示，藉由射擊操演累積經驗，也達成驗證武器效能。中央社記者翁睿坤攝 114年5月12日