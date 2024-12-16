台灣接收38輛M1A2T戰車 北京批以武謀獨

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（中央社台北16日電）台灣對美軍購的首批38輛M1A2T戰車運抵台灣。中國外交部發言人林劍今天重申中方反對美台軍事聯繫，並批評台灣方面「以武謀獨」、「倚洋謀獨」不會成功。

據北京日報網，今天中國外交部的例行記者會上，針對台灣已從美國接收了38輛先進的M1A2T戰車，外媒詢問中方對此有何評論？

林劍回應，中方堅決反對美台軍事聯繫和美對台出售武器的立場是一貫的、明確的。中方敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報，「停止武裝台灣，停止縱容支持台獨勢力『以武謀獨』」。

他宣稱，台灣政府「以武謀獨、倚洋謀獨的圖謀注定不可能得逞」，中方將堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。

M1系列戰車被譽為「地表最強戰車」，台灣2019年向美軍購108輛M1A2T戰車，首批38輛及4輛M88A2裝甲救濟車昨天運抵新北市台北港，已分別在今天凌晨2時至凌晨5時轉運至位於新竹湖口的陸軍裝甲兵訓練指揮部。

根據軍方規劃，換裝訓練期程將在明年2月初啟動。

專家分析，國軍現役戰車面對共軍05式兩棲突擊車未必能占到便宜，若能透過M1A2T戰車與AH-64E阿帕契攻擊直升機有效配合，台灣灘岸殲敵戰力將會加乘。（編輯：張淑伶/周慧盈）1131216