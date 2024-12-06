中國邀國際經濟組織領袖 北京共商堅持多邊主義

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（中央社台北6日電）川普即將重返白宮，中國邀請國際貨幣基金組織、世界銀行、世界貿易組織等10家國際經濟組織領袖，將於9日上午在北京舉行「1＋10」對話會，其中一個議題是「堅持多邊主義，推動全球經濟治理體系改革」。

中國外交部發言人林劍6日宣布以上消息。

林劍表示，中國國務院總理李強將於12月9日上午在北京與10家國際經濟組織負責人舉行「1+10」對話會。對話會主題為「凝聚發展共識，促進全球共同繁榮」，各方將圍繞「抓住變革機遇，推動世界經濟轉型和增長」、「堅持多邊主義，推動全球經濟治理體系改革」和「中國進一步全面深化改革，開闢現代化廣闊前景」等3個議題進行交流。

據發布，10位國際經濟組織領袖是金磚國家新開發銀行行長羅賽芙（Dilma Rousseff）、世界銀行總裁彭安杰（Ajay Banga）、國際貨幣基金總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）、世界貿易組織秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）、聯合國貿易和發展會議秘書長葛林斯潘（Rebeca Grynspan）、國際勞工組織秘書長洪博（Gilbert Houngbo）、經濟合作暨發展組織秘書長柯曼（Mathias Cormann）、國際清算銀行總經理卡斯騰斯（Agustin Carstens）、國際金融穩定委員會主席諾特（Klaas Knot）和亞洲基礎設施投資銀行行長金立群。

香港南華早報此前報導引述多名知情人士稱，中國計劃在12月與主要國際經濟組織領袖舉行一次高調會議，介紹中國的經濟發展情況，並尋求更好的方法來應對日益增加的全球不確定性。

報導稱，川普即將重返白宮，引發各國對全球貿易與投資前景的憂慮。（編輯：楊昇儒）1131206