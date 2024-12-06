中國外交官遭巴拉圭驅逐 北京稱堅持一中光明正大

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（中央社記者邱國強北京6日電）針對中國外交官徐偉因挑動巴拉圭背棄台灣遭驅逐出境，中國外交部今天聲稱，巴方此舉毫無道理和依據，還稱重申和堅持一個中國原則在世界任何地方都「光明正大」，不存在干涉內政。

中國外交部6日下午舉行例行記者會。北京青年報報導，中國外交部發言人林劍在回答外媒提問時，作上述表示。

林劍說，中國政府代表團日前應邀赴巴拉圭出席聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第19屆常會。巴方作為聯合國及聯合國教科文組織成員，以及此次常會的主辦方，有關部門對中國代表團有關成員的指責和要求「毫無道理和依據」，嚴重違反國際通行做法，中方堅決反對。

他宣稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，一個中國原則「早已被聯大第2758號決議所確認」，也是「公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識」。

林劍還聲稱，「重申和堅持一個中國原則，在世界任何地方都光明正大，不存在所謂干涉內政的問題」。

巴拉圭今天驅逐參與聯合國教科文組織（UNESCO）會議的中國外交部拉美司公使銜參贊徐偉，並要求他在24小時內離境，理由是他被控「干涉巴拉圭內政」。

據路透社報導，徐偉在會晤兩名親中的巴拉圭在野黨國會議員後表示，巴拉圭應承認中國而非台灣，這個選擇有利於巴拉圭這個大豆出口國。（編輯：楊昇儒）1131206