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賴總統與美眾議長通話 中：促美方恪守一中原則

2024/12/5 19:16
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（中央社記者邱國強北京5日電）針對總統賴清德與美國眾議長強生通話，中國外交部發言人林劍今天聲稱，「台灣問題」是中美關係「第一條不可踰越的紅線」。中方敦促美方確實恪守「一個中國原則」，並將採取「堅決有力措施」堅定捍衛「國家主權和領土完整」。

綜合陸媒報導，中國外交部下午舉行例行記者會。林劍在回答外媒提問時，作上述表示。

林劍宣稱，中方已多次就美方「執意安排賴清德過境」和美台官方往來表明嚴正立場，並再次強調「台灣問題」是「中國核心利益中的核心」，是中美關係「第一條不可踰越的紅線」。

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他聲稱，中方敦促美方認清「台獨分裂行徑」對台海和平穩定的嚴重危害，確實恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，兌現「美國領導人不支持台獨」的承諾，「停止干涉中國內政，停止向『台獨分裂勢力』發出錯誤信號」。中方將採取「堅決有力措施」，堅定捍衛「國家主權和領土完整」。

美國之音（VOA）報導指出，共和黨籍的美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson），美東時間4日下午與過境關島的賴總統通話，是賴總統5月就任後雙方首度直接交談。而賴總統日前過境夏威夷時，也曾與美國聯邦眾議院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）通話。（編輯：周慧盈）1131205

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