雙城論壇 陸委會：兩岸交流一定要氣氛好

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北5日電）2024年台北上海城市論壇17日登場。陸委會今天表示，目前正在審核中，兩岸交流一定要氣氛好；如果氣氛不好，交流也是不健康的，必須再次強調，在台不要有傷害台灣地位的說法。

大陸委員會（陸委會）5日下午召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑於會上做出上述表示。

梁文傑指出，昨天收到了雙城論壇申請來台名單，目前正在進行審核、查對工作，必須再度強調，在台不要有涉及政治的言論、不要有傷害台灣地位的說法，來者是客，客人也要做到盡到客人之道。

倘若雙城論壇有「兩岸一家親」發言，是否算涉及政治的言論？梁文傑回應，兩岸打交道這麼多年，什麼話可以在對方的領域裡面講、什麼話不能講，「我想大家應該都會有一把尺」。

總統賴清德出訪友邦、過境美國，外界推估共軍恐在週末軍演，梁文傑指出，政府單位持續密切關注這件事情，必須要強調，兩岸交流一定要氣氛好；如果氣氛不好，這樣的交流也不健康。（編輯：周慧盈）1131205