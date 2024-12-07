雙城論壇傳有妥協內幕 蔣萬安否認：沒曲折劇情
2024/12/7 13:12
（中央社記者陳怡璇台北7日電）台北上海雙城論壇終於底定，台北市長蔣萬安被問及是否對於來台層級及軍機擾台妥協時表示「沒有這麼多曲折的劇情」，雙方有長期默契， 重申對等、尊嚴、善意、互惠原則。
2024年台北上海城市論壇17日將登場，今年輪到台北市主辦，市府表示，將持續秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則，以及「雙城好、兩岸好」的願景，與上海市進行城市交流，主題為「智慧治理 永續未來」。
蔣萬安今天出席2024台北青年理想生活節並接受媒體聯訪。媒體詢問傳出北市府原希望上海方派市長層級來對等交流、希望共機不再擾台，因此才延宕時程，是不是妥協還是達成共識。
蔣萬安說，雙城論壇的溝通都有長期默契「沒有這麼多曲折的劇情」，他看到相關報導，覺得想象力實在太豐富，有相當多腦補內容。
蔣萬安重申雙城論壇已經舉辦第15年，都有相關慣例，依照規定舉辦，去年他率團到上海，也都是秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則，今年也不例外，有信心可以將雙城論壇辦好。
媒體追問中國大陸劇「慶餘年」演員也將來台，蔣萬安表示，還沒有收到相關訊息，但一定依照相關規定申請，也一定會遵照中央規定辦理。
另外，馬英九基金會日前安排中國大陸學生團參訪北市中山女中風波未平，蔣萬安被問及此事時表示，台灣年輕人成熟、獨立、有自信，也有思辨能力，大家應該要對台灣年輕人有信心。並重申反對且譴責任何物化女性、貶低學生的言論。（編輯：李錫璋）1131207
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