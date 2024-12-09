共機不減反增 綠：蔣萬安停辦雙城論壇承諾跳票

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（中央社記者葉素萍台北9日電）民進黨今天表示，台北市長蔣萬安在競選時期就承諾，如果中國對台矮化、共機持續擾台，就停止舉辦雙城論壇，但是2022到2024兩年來，共機擾台不減反增，現在中國上海不對等派副市長交流，蔣萬安卻違背承諾，執意舉辦雙城論壇。

2024年台北上海城市論壇17日將登場。民進黨發言人吳崢、中國部主任吳峻鋕、台北市議員簡舒培、顏若芳今天共同召開「市長交流換共機擾台 蔣萬安停辦雙城論壇跳票」記者會。

吳崢表示，民進黨對兩岸交流態度，一直都是支持對等尊嚴、健康有序交流，但客觀事實是，當兩岸交流活動進行時，中共軍事擾台頻率不斷增加、威脅不斷升級。

吳峻鋕說，最近馬龍訪台團、兩岸企業家峰會等統戰作為受矚目。兩岸交流時，共機不斷擾台，中生團來台第一天，就有13架次共機、7艘共艦擾台；中生訪台過程，每天都有共機共艦擾台，甚至有空飄氣球、公務船，頻次不斷加大。

吳峻鋕說，適逢總統賴清德出訪，國際媒體也猜測中共恐借事生端軍演。中共一手操作中生團來台，釋放假善意，另一手卻同步發動共軍軍機擾台，所謂兩岸和平發展，實際上是一手糖衣毒藥，一手狼牙大棒，看不到善意，只有滿滿惡意。

簡舒培說，號稱雙城「交流」的論壇，台北市都由市長親自出席，上海方除了第一次外，都是由副市長率團來台，就是「不對等」。面對議會質疑矮化，蔣市府辯稱「多年來的慣例是上海副市長出席在台北舉行的雙城論壇」。

簡舒培表示，據媒體報導，蔣萬安去年赴上海參加雙城論壇，就已向上海方提出今年「希望上海市長龔正親自出席」與「共軍暫停例行騷擾」兩個要求，這兩個要求都非常正當，也是對等善意的表現。但是上海方面不斷透過國民黨大老、台辦等系統直接拒絕蔣萬安的要求，嗆聲「這次不辦，以後也不用辦」，蔣萬安因為恐懼雙城論壇辦不成而讓步。

簡舒培說，雙城論壇根本不是國民黨主張的「城市交流」，是對岸一手策劃的「統戰劇本」。身為首都市長，蔣萬安代表的是台北市的尊嚴，結果被施壓就腿軟讓步，放任對岸矮化台灣。

顏若芳表示，蔣萬安在競選市長時期承諾，如果中國對台矮化，共機持續擾台，就停止舉辦雙城論壇，但是2022到2024兩年來，共機擾台不減反增，中國上海不對等地派副市長交流，蔣萬安違背承諾執意舉辦雙城論壇。

顏若芳說，兩岸應健康對等交流，但不要降低國格，降低市政府的格調舉辦雙城論壇，雙城論壇更應面向國際，讓其他國家跟台北市交流，對市民幫助更大。（編輯：張均懋）1131209