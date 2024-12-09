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議員揭雙城論壇層級不對等 批蔣萬安喪權辱國

2024/12/9 16:12
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（中央社記者黃麗芸台北9日電）雙城論壇17日登場。台北市議員陳怡君今天指出，上海由「C咖」副市長領隊會見台灣的「A咖」台北市長，直批台北市長蔣萬安被吃豆腐還自我感覺良好，自甘降格、喪權辱國。

2024年台北上海雙城論壇17日將登場，今年輪到台北市政府主辦，雙方交流主題為「智慧治理 永續未來」。

對此，民進黨台北市議員陳怡君今天透過新聞稿指出，這次雙城論壇的會面層級，竟然是由上海的「C咖」副市長領隊，會見台灣的「A咖」台北市長，顯見根本是吃盡台灣豆腐。

陳怡君批評，蔣萬安不僅絲毫未感受到恥辱及不對等，還連帶拖累台灣國格、首都市格，根本是自甘降格、喪權辱國。

她認為，按照中國政治權力結構，掌管上海的第一把手是上海市委書記，第二把手才是市委副書記兼上海市長，第三把手的「C咖」上海市副市長多達8人，若真的「平等、對等」，北市府應該派秘書長出面接待即可，蔣萬安不必大費周章、自取其辱。

陳怡君質疑，中方若真的重視交流、尊動對等，是否真會派出這樣的層級規格。

她呼籲，蔣萬安千萬不要被吃豆腐還自我感覺良好，全台、全北市民都不爽，「只有你在自爽」，這樣的論壇根本沒有意義，也違反蔣萬安在選前對市民的承諾，更浪費公帑讓中國吃豆腐。（編輯：戴光育）1131209

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