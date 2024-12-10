吳思瑤：共機擾台 蔣萬安停辦雙城論壇承諾跳票

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（中央社記者林敬殷台北10日電）雙城論壇17日在台北舉行，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，台北市長蔣萬安曾說若共機擾台就不辦，但今天有47架次共機、12艘共艦擾台，蔣萬安承諾跳票；民進黨會推出最強台北市長人選，要讓台北成為守護國安、守護主權的台灣首都。

民進黨團上午在立法院舉行輿情回應記者會，對於外傳社民黨台北市議員苗博雅可能與民進黨合作參選台北市長，吳思瑤說，就人選來說，苗博雅是奇兵，是好人才，能爭取跨世代認同及跨黨派支持，她非常肯定苗博雅。

吳思瑤表示，民進黨2026年縣市長選舉會循黨內機制進行，無論是黨內自提或跨黨合作都是選項，會推出最強、最適任及最具競爭力的人選。

吳思瑤話鋒一轉批蔣萬安「遇到主權就讓，遇到國安就擋」，她說，蔣萬安在議會提到戒嚴時甚至與議員對嗆，「究竟在抓狂什麼？戒嚴不就是蔣萬安的老祖宗搞的？還義正詞嚴嗆民進黨搞戒嚴，這是什麼謬誤史觀？」

吳思瑤說，蔣萬安曾多次說共機擾台就停辦雙城論壇，蔣萬安跳票了，今天有47架次共機、12艘共艦在台灣領空與海域騷擾台灣，中共更可能再大規模軍演，這時候舉辦雙城論壇，「這張票跳得夠徹底」。

吳思瑤表示，支持平等、互惠、有尊嚴的交流，但名不見經傳的上海副市長帶隊出席雙城論壇，哪裡有平等互惠；蔣萬安遇到主權就讓，民進黨會推出最強的台北市長人選，絕對要讓台北成為守護國安及守護主權的台灣首都。

此外，對於Youtuber「八炯」日前上傳中國統戰紀錄片，提到中共統戰部收買台灣網紅，並提及海峽導報幹部林靖東，外傳是去年大選中涉及做假民調的人士。

吳思瑤表示，民眾黨主席柯文哲代表民眾黨參選2024總統大選時，曾在辯論時質疑當時的國民黨總統候選人侯友宜跟中國裡應外合，操作假民調介入台灣選舉。

她也說，懷疑國民黨立委翁曉玲提案修選罷法，把選舉投票前不得公布民調的冷靜期，從現行規定的10天縮短為3天的提案，是幫助中國透過假民調影響台灣選舉公平性。（編輯：謝佳珍）1131210