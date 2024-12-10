吳思瑤指雙城論壇承諾跳票 北市盼停止操弄意識形態

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（中央社記者陳怡璇台北10日電）民進黨立委吳思瑤指共機擾台，台北市長蔣萬安停辦雙城論壇承諾跳票；北市府回應「對等交流，台北有韌性；民主自由，台灣有信心」，希望停止意識形態的政治操弄。

雙城論壇17日在台北舉行，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，台北市長蔣萬安曾說若共機擾台就不辦，但今天有47架次共機、12艘共艦擾台，蔣萬安承諾跳票；民進黨會推出最強台北市長人選，要讓台北成為守護國安、守護主權的台灣首都。

北市府副發言人葉向媛今晚回應，吳思瑤一番言論更讓人看清，民進黨凡事只有選票考量、滿腦子選舉。

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葉向媛指出，當市府團隊用心促進城市交流時，吳思瑤只顧思考下屆市長選舉佈局；當市府努力保存兩岸僅存的官方對話平台時，民進黨卻從未做出相應的努力，只顧著抹紅，實在令人遺憾。

葉向媛強調，市府秉持秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則舉辦雙城論壇，希望「對等交流，台北有韌性；民主自由，台灣有信心」。在民進黨中央政府執政的9年間，兩岸之間幾乎停止了交流，期盼委員對台灣的民主更有信心，停止意識形態的政治操弄。（編輯：方沛清）1131210