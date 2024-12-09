雙城論壇挨批承諾跳票 北市反擊民進黨無能及雙標

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（中央社記者陳怡璇台北9日電）民進黨批評台北上海雙城論壇，並未在市長蔣萬安承諾的雙方對等、中共不擾台等承諾下進行；北市府回應如果連這都要反對只是凸顯民進黨在兩岸上的無能，呼籲不要雙標。

2024年台北上海城市論壇17日將登場，民進黨發言人吳崢、中國部主任吳峻鋕、台北市議員簡舒培、顏若芳今天共同召開「市長交流換共機擾台 蔣萬安停辦雙城論壇跳票」記者會；北市議員陳怡君也發新聞稿，都認為共機擾台不減反增，現在中國上海不對等派副市長交流，蔣萬安卻違背承諾，執意舉辦雙城論壇。

北市府發言人殷偉表示，民進黨已經中央連續執政9年，到目前為止，所有中央的官方兩岸對話平台都已斷光，如果連台北跟上海的雙城論壇都要反對，還有什麼官方交流跟對話的平台，這只是襯托出民進黨在兩岸事務上的無能。

殷偉說，北市府一再強調，大環境越艱難越應該要對話交流，民進黨對此是真的和陸委會所表達「樂見雙城論壇」的方向一致嗎、是否負起責任以及做了相應的努力。

北市府副發言人葉向媛則表示，過去雙城論壇在北市舉辦的多數時候，都是上海副市長來台參加，且皆是在民進黨執政的中央政府核准後舉行，如此質疑是不是在打臉民進黨執政的中央政府。

葉向媛進一步指出，如果「副手來台就是矮化」，那麼民進黨中央執政期間，友邦國家派出副元首來訪台灣、由總統親自接見，難道也都是自我矮化。

葉向媛重申，市府一再強調秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則，依照規定、慣例舉辦雙城論壇，請特定人士不必雙重標準，也請議員不用擔心。（編輯：張銘坤）1131209