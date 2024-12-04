上海副市長將帶隊出席雙城論壇 綠議員批不對等

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（中央社記者劉建邦台北4日電）台北市政府今天宣布，第15屆雙城論壇17日登場。民進黨議員顏若芳指出，上海方僅派副市長出席，根本不對等，北市府續辦雙城論壇，根本成為奉承中國的統戰論壇。

台北市政府宣布雙城論壇17日登場，今年主題為「智慧治理，永續未來」，上海訪團會由上海市副市長華源帶隊出席。

民進黨台北市議員顏若芳今天表示，面對市議會的質疑，市長蔣萬安僅以雙城論壇會秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則來敷衍了事，避談跳票的事實，這4項神主牌早成為4大謊言，令人作嘔。

顏若芳說，雙城論壇由台北、上海輪流舉辦，但每次上海主辦，歷屆台北市長都親自出席，輪到台北舉辦實體論壇時，上海方卻僅派副市長出席，北市府稱是對等，根本是熱臉貼冷屁股，雙方根本不對等。

她表示，蔣萬安競選市長時曾承諾，共軍擾台就不辦雙城論壇，時至今日，共機共艦持續擾台，卻不見蔣萬安再提當初的承諾，甚至中國解放軍今年5月24日釋出的模擬動畫還示意轟炸台北市，就問蔣萬安所謂善意何在。

顏若芳說，台北市政府15年來緊抱雙城論壇，美其名是秉持4大原則、和緩兩岸緊張局勢，實際上根本是在奉承中國、毫無尊嚴的統戰論壇。

她表示，既然市府提出的4項原則已崩毀，與其繼續緊抱中國，不如打開眼界、看看世界，多爭取與亞洲其他國際級都市如東京、首爾合作辦理雙城論壇，才是城市交流的互惠之道。

民進黨議員何孟樺則透過臉書（Facebook）表示，提醒市長蔣萬安，舉辦雙城論壇至少應保持對等尊嚴，上海方既然只派副市長來訪，北市府應該也只派副市長與會，不要自我矮化，讓台灣的首都市長，變成國台辦的統戰樣板。

針對上海方只派副市長出席，是否符合「對等」的原則。台北市政府發言人殷瑋上午受訪時說，過去幾屆上海多是由副市長帶團來台北，此次也會依往例並秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則進行。（編輯：蕭博文）1131204