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北市府：上海訪團16日抵台 17日出席雙城論壇

2024/12/4 11:37
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（中央社記者陳昱婷台北4日電）台北市政府今天表示，第15屆雙城論壇主題為「智慧治理 永續未來」，上海方將由上海市副市長華源帶隊出席，預計16日抵台、17日參與論壇，訪團成員及行程已報陸委會核定。

台北市政府發言人殷瑋今天接受媒體聯訪表示，2024年台北上海城市論壇17日登場，今年輪到台北市主辦，市府將持續秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則，以及「雙城好、兩岸好」的願景，與上海市進行城市交流。

殷瑋指出，上海市政府訪問團將由上海市副市長華源帶隊，預計16日抵台進行市政參訪，17日出席論壇活動，訪團成員名單及行程規劃已在這週報給陸委會核定，待有進一步消息再對外說明。

媒體詢問，台北市將由市長蔣萬安出席，上海方卻只派副市長，是否符合「對等」的原則。殷瑋說，過去幾屆上海多是由副市長帶團來台北，此次也會依往例並秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則進行。

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殷瑋表示，今年論壇主題為「智慧治理 永續未來」，另規劃3個分論壇，分別探討友善交通、河川治理及人文城市，雙方將簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」。

台北市長蔣萬安今天出席113年度傑出市民表揚活動前被媒體堵訪問及相關議題，僅說「發言人會對外清楚說明」。（編輯：張銘坤）1131204

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