雙城論壇擬12月中舉行 陸委會：北市尚未提出申請

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（中央社記者謝怡璇台北28日電）台北市政府今天表示，雙城論壇預定12月中旬舉辦。陸委會下午指出，北市府還沒提出申請案，目前無法審核。

大陸委員會（陸委會）28日下午召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑表示，目前為止，台北市政府還沒提出雙城論壇申請案，也沒看到主要來訪的領隊是誰，沒有辦法審核。正式申請必須把所有團員的名單、行程安排，完整提供給陸委會，才會開始審查。

至於審查需要花多久時間，他表示，通常會要求預留兩週審查，審查不只是陸委會，也會牽涉到其他部會。

梁文傑說，了解台北市政府有難處，「我覺得北市府也不知道對面要派誰來，也沒辦法提出完整名單，我們會站在協助的立場，但時間不能太倉促，還是有正常的程序要走。」

有媒體提問，若中共發動軍演，是否會影響雙城論壇的審核作業。梁文傑回應，「有好的氣氛才會有好的交流，這些因素都會考慮進去」。

北市府秘書長李泰興今天說，雙城論壇預定12月中舉辦，上海方約100多人，其中主團約20餘人、其餘為專業人士，論壇舉辦地點在台北晶華酒店。據了解，上海方擬參訪大巨蛋等。（編輯：楊昇儒）1131128