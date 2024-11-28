北市府：雙城論壇擬12月中舉辦 上海團逾百人

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（中央社記者劉建邦台北28日電）北市府秘書長李泰興今天指出，雙城論壇預定12月中舉辦，上海方約100多人，其中主團約20餘人、其餘為專業人士，論壇舉辦地點在台北晶華酒店。據了解，上海方擬參訪大巨蛋等。

台北市議會民政委員會上午開會審議台北市政府秘書處等單位明年度預算，李泰興等官員列席。多名國民黨台北市議員在會前詢問今年舉辦雙城論壇狀況。

國民黨市議員李芳儒先問及雙城論壇是否舉辦，同黨議員游淑慧、曾獻瑩關心出席名單、舉辦地點、上海方層級等細節。

李泰興回應指出，雙城論壇今年會舉辦，分主論壇及3個分論壇，主題為新脈動、新未來，分論壇主題為友善交通、河川治理、文化觀光。

他說，赴台出席雙城論壇的上海方分為主團及分論團，共約100多人，包含主團約20人、分論團都是專業人士，並希望上海方赴台參加論壇的層級至少是副市長以上。

李泰興表示，目前預定舉辦雙城論壇地點在台北晶華酒店，已向業者預留時段。針對舉辦分論壇有對外招標，已找妥廠商因應，負責分論壇的各局處也啟動洽詢專家學者，預定雙城論壇在12月中旬舉辦。

他指出，針對分論壇專業人士赴台，各局處有安排參訪點，至於詳細出席人員、地點及時間，後續仍要向陸委會提報，出席層級還未確定，所以還未發文給陸委會。

議員要求針對今年市府籌辦雙城論壇的相關計畫，例如人員、時間、主議題及過去簽定MOU（備忘錄）執行狀況等，提供報告給議會民政委員會。對此，李泰興允諾會在下週提供資料。

據了解，中國派員赴台北出席雙城論壇的人員，因分論壇有文化觀光議題，相關人員擬參訪台北大巨蛋、台北流行音樂中心等處。（編輯：戴光育）1131128