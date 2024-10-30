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蔣萬安：盼續辦雙城論壇 時間點較可能在12月

2024/10/30 16:56
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（中央社記者陳昱婷、黃麗芸台北30日電）台北上海城市論壇自2010年首度舉辦，過往通常在夏天登場，今年至今仍未確切時間。台北市長蔣萬安今天指出，希望能持續舉辦，目前推估時間點較可能落在12月份。

蔣萬安今天赴台北市議會報告114年度施政計畫及總預算等案並備質詢，民眾黨台北市議員陳宥丞指出，距離民國113年結束剩不到70天，雙城論壇究竟辦不辦得成。

蔣萬安答詢表示，當然還是希望能夠繼續舉辦下去，若依照過往審查程序所需時間推估，舉辦的時間點較有可能落在12月份，市府會持續與上海方溝通。

陳宥丞追問，今年有無可能辦不成。對此，蔣萬安重申，北市府希望能繼續辦下去，只是現在兩岸氛圍並不是很好，中央政府之間的官方溝通管道也不明朗，「我們還是會盡全力，希望雙城論壇可以辦下去」。

國民黨台北市議員張斯綱詢問，雙城論壇是否有設定參與層級，若上海市只剩局處層級可以出席，今年是否會繼續舉辦，以利打破兩岸僵局。

蔣萬安表示，雙城論壇舉辦迄今已邁入15屆，以往多是副市長層級參與，也曾有過市長出席，無論如何都希望能持續舉辦、不要中斷實質交流。（編輯：戴光育）1131030

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