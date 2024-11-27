雙城論壇傳12月中舉行 蔣萬安：有信心今年舉辦

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）台北上海雙城論壇傳出有可能於12月中舉行，北市府發言人殷瑋說都在規劃中，有信心今年辦得成；市長蔣萬安則表示有信心今年舉辦，基於「雙城好，兩岸好」信念規劃中。

蔣萬安日前在施政報告上表示，希望能繼續舉辦雙城論壇，依照過往審查程序所需時間推估，舉辦的時間點較有可能落在12月；今天則傳出有可能在12月16至18日之間舉辦。

蔣萬安今上午出席「113年內湖交通綠運輸結合ESG推廣計畫」企業表揚記者會，被媒體問及此事時表示，有信心今年舉辦，基於「雙城好，兩岸好」信念，相關事宜規劃中。

媒體追問是否會跟上海市長龔正同台或視訊方式同框，蔣萬安重申都在溝通中，確定就對外說明。

北市府發言人殷瑋表示，雙城論壇相關事宜，都還在溝通規劃當中，市府很有信心今年能順利舉辦，在大環境越困難的時候，越應該對話交流。（編輯：蕭博文）1131127