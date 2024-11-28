國台辦取消台片數量限制 陸委會：上映仍受到審核

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（中央社記者謝怡璇台北28日電）國台辦昨天表示已取消台灣電影在中國大陸公映的數量限制。陸委會今天指出，國台辦是依ECFA早收清單，同意台灣電影不受進口影片配額限制，但在大陸上映仍會遭到審核，並非取消配額數量，台灣電影就可隨意進去。

大陸委員會（陸委會）28日下午召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑回應，國台辦是依照2010年的海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單，同意台灣電影不受進口影片配額的限制。

但梁文傑強調，在中國大陸任何一部片子上映都必須受到審核，在政治上要能過得了關，並不是台灣電影想進去就能進去，所以並不是取消配額的數量，就表示台灣電影可以隨意進去。

關於台灣對大陸電影數量限制，梁文傑表示，對於大陸的數量限制，文化部曾經修正過，若大陸的電影獲得重要獎項就不受每年10部的限制，可申請來台映演，相關的機制，文化部會再審酌。

他提到，至於大家關心的獲獎電影「一部未完成的電影」，會在12月20日上映，是沒有問題的。

中國大陸國台辦發言人陳斌華昨天稱，關於推進兩岸電影文化交流，2010年陸方已取消台灣電影在中國大陸公映的數量限制，陸方也希望台方取消中國大陸電影在台公映的數量限制，讓更多台灣觀眾看到好看的、優秀的中國大陸電影。（編輯：楊昇儒）1131128