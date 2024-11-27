國台辦談九二共識 海基會：沒說明中華民國定位

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（中央社記者謝怡璇台北27日電）中國大陸國台辦今天對海基會董事長吳豊山要求對岸說明「中華民國在九二共識中擺放在哪個位置」作出回應。吳豊山指出，國台辦沒有說明問題，並強調以沒有完成的會談作為限制兩岸關係發展的框架，不具正面作用。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人陳斌華今天在例行記者會上回應，海基會董事長吳豊山日前要求，「假如1992年有所謂共識，那麼對岸應該說清楚，中華民國在九二共識中擺放在哪個位置？」一事。

陳斌華提到，「1992年8月1日，台灣當局的國統會就兩會商談事務性協議時，對有關一個中國涵義問題作出結論，內稱：海峽兩岸均堅持一個中國之原則，但雙方所賦予之涵義有所不同；台灣當局已制訂國統綱領，開展統一步伐。這份結論表明台灣當局承認台灣是中國領土的一部分和海峽兩岸均堅持一個中國原則、追求統一的立場。對此，時任海協會負責人發表談話指出，確認『海峽兩岸均堅持一個中國之原則』，對海峽兩岸事務性商談具有十分重要的意義。此後，經過兩會香港會談和互致函電，雙方達成各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識，後被稱為九二共識。」

海基會董事長吳豊山今天回應表示，國台辦發言全文達754字，卻沒有一字一句說明，如果有九二共識，那麼中華民國的位置在哪裡。

吳豊山說明，1992年10月28日至30日，兩岸海基、海協兩會代表在香港會談，針對兩岸事務性議題進行協商，期間對岸不斷以政治性議題影響事務性議題協商，「但政治議題未有任何具體結論。」

吳豊山提到，事隔32年，國際情勢與兩岸發展已經大不同，歷史早已翻頁，以32年前沒有完成的會談、沒有達成的共識，作為限制兩岸關係發展的框架，缺少展望未來的寬廣視野、恢宏氣度，也失去尊重歷史客觀史實的求真求是態度，更對兩岸求同存異、共存共榮、對等往來，不具任何正面作用。

陳斌華提到，九二共識的精髓是求同存異，就是求一個中國之大同，存兩岸分歧之小異。對於一個中國的政治涵義，海基會表示認知不同，海協會表示在事務性商談中不涉及。換言之，「九二共識是在雙方表明堅持一個中國原則態度的前提下，暫時擱置對一個中國政治涵義的分歧。」

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吳豊山對此回應，對岸也明言「九二共識的精髓是求同存異」、「是暫時擱置政治分歧」。這些爭議與分歧，兩岸自1992年後，從未再有任何協商。

吳豊山提到，兩岸關係從過去不接觸、不談判、不妥協，到90年代雙方設立海基、海協兩會，代表兩岸政府正式接觸往來與談判協商，對增進兩岸人民福祉頗有貢獻，可惜對岸動輒尋找藉口，停止兩會商談。兩會溝通橋梁建立不易，歷史不會回頭，兩岸應掌握歷史契機，擺脫糾纏，殷盼對岸尊重中華民國存在事實，恢復對話，以期兩岸共存共榮、台海和平穩定。（編輯：張淑伶）1131127