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會晤NCAFP訪團 吳豊山：海基會努力恢復兩岸對話

2024/12/6 17:09
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（中央社記者李雅雯台北6日電）美國外交政策全國委員會（NCAFP）會長艾略特（Susan M. Elliott）今天下午率訪問團成員到訪海基會，海基會董事長吳豊山表示，海基會正在努力恢復兩岸對話。

海峽交流基金會（海基會）6日下午透過新聞稿表示，美國外交政策全國委員會訪問團今天下午到訪海基會，由吳豊山接待訪問團一行人。

吳豊山於會晤中表示，總統賴清德的兩岸政策為，以對等尊嚴的對話取代對抗、以健康有序的交流取代圍堵，增進兩岸合作，促成兩岸和平共榮。

吳豊山強調，海基會受政府委託處理兩岸人民交流事務，一直善盡職責；目前海基會正在努力恢復兩岸對話。

海基會表示，美國外交政策全國委員會訪問團成員也與吳豊山交換美中台情勢觀察意見，這部分應訪問團要求，不對外發表。

美國外交政策全國委員會訪問團成員包括亞太安全論壇計畫主任董雲裳（Susan A. Thornton）、董事會主席沙佛（Jeffrey Shafer）、執行副會長海斯納（Thomas Hexner）、太平洋世紀研究所所長薄瑞光（Raymond F. Burghardt）、亞太安全論壇計畫副主任李瀅（Juliet Lee）、歐亞集團中國事務執行理事華自強（John Rick Waters）。

美國外交政策全國委員會訪問團抵台訪問前，曾先訪問北京；離台後將分別訪問南韓、日本。

吳豊山接任海基會董事長一職後，先後接待、會晤日本、比利時、加拿大、印度等國駐台代表，各國代表均關切台海和平與兩岸互動情況。（編輯：楊昇儒）1131206

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