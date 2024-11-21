金馬獎將登場 陸委會：85名陸籍人士申請來台

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（中央社記者李雅雯台北21日電）第61屆金馬獎頒獎典禮將於23日登場。陸委會今天表示，這次有276部中國大陸電影作品報名參加，目前已經有85名陸籍人士申請來台參加典禮與系列活動。

大陸委員會（陸委會）21日召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑於會上做出上述表示。

梁文傑表示，這次有多達276部中國大陸電影作品參加金馬獎，僅較台灣少1部；目前已經有85名陸籍人士申請來台參加典禮與系列活動。

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梁文傑指出，推薦大家可以多關注這次參加金馬獎的中國大陸電影作品，有些作品談到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情間在中國大陸發生的大規模封控措施，還有些作品主題為同志文化、同志現象等。

梁文傑認為，有這麼多中國大陸電影作品報名金馬獎，原因可能在於其於中國大陸無法播映，不過創作者還是希望有一個自由的平台可以去參加、去表現，「我們非常歡迎」。（編輯：呂佳蓉）1131121