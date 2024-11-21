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薄瓜瓜來台 陸委會：無資料顯示其有英國籍

2024/11/21 17:52
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（中央社記者李雅雯台北21日電）前中共中央政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜來台。陸委會表示，薄瓜瓜以中國大陸人士身分依據規定申請來台團聚，沒有資料顯示其有英國籍、英國身分等。

大陸委員會（陸委會）21日召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑於會上做出上述表示。

梁文傑表示，薄瓜瓜與台灣民眾在其他國家結婚後，以中國大陸人士身分依據規定申請來台團聚，沒有資料顯示薄瓜瓜具有英國籍、英國身分等。對於台灣政府來說，申請來台團聚為人倫之常，一切按照正常程序處理。

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梁文傑強調，薄瓜瓜與台灣民眾結婚，申請來台團聚是人倫之常，台灣政府不會因為他姓薄，就拒絕其來台；關於北京看法或是兩岸政治考慮等，完全不在審核這起申請案的考慮範圍內。

媒體提問薄瓜瓜來自「紅色家族」，台灣會不會成為中共貪腐高官避風港？梁文傑笑稱，中共高官比較喜歡去美國，選擇來台灣的不多，前往美國才是首選，「目前看起來也還沒有你提到的這樣的問題」。（編輯：呂佳蓉）1131121

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