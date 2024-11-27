國台辦批賴總統誘導學生接受台獨 陸委會：扭曲事實

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（中央社記者謝怡璇台北27日電）中國大陸國台辦今天批評總統賴清德以話語「誘導年輕學子接受台獨主張」。陸委會今晚回應，正告國台辦勿扭曲事實，並強調有意義的溝通，才有助於兩岸和平穩定發展。

總統賴清德日前與高中生對話時，提出邁向和平之路的3個解方，一是簽訂和平協議；二是接受「九二共識」與「一中原則」；三是堅持台灣主權和民主陣營站在一起，並反問學生支持哪一項，在場學生們幾乎都舉手贊成第3項。賴總統說，學生們所選的和平之路，「就是我當總統所要走的道路」。

國台辦發言人陳斌華今天在例行記者會上，針對相關提問表示，「面對未成年學生，賴清德以騙術、話語欺騙誘導年輕學子接受其台獨分裂主張，意圖讓無辜青年成為台獨犧牲品。」

陸委會今天發布書面資料表示，針對國台辦就賴總統日前出席青年活動提出「和平三選項」，發表扭曲事實的侮辱謾罵，予以嚴正駁斥。

陸委會表示，針對近期中共持續於新聞發布會批評賴總統之惡意言論，正告國台辦勿一再扭曲事實，對國家元首進行人身攻擊。並應反躬自省其所作所為，能否助益當前兩岸關係，切勿倒行逆施，加深台灣民眾的反感。

陸委會強調，中共才是一貫操弄所謂「和平協議」騙術來達其政治目的。中共透過欺瞞西藏與香港人民的伎倆，奪取政權後行暴力統治，鎮壓人民，血淚斑斑可考，國際社會與台灣人民均已看穿中共的欺騙本質，不可能接受中共所謂「九二共識」、「一中原則」與「一國兩制」對台「三位一體的糖衣毒藥」。

陸委會重申，民主體制與自由人權是台灣不可退讓的底線，呼籲北京當局應正視兩岸現況，與民選合法政府展開不涉政治前提、有意義的溝通對話，才有利於兩岸和平穩定的長遠發展。（編輯：張淑伶）1131127