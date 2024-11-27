國台辦：台方取消禁團令 即研究擴大陸客赴台澎旅遊

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（中央社記者邱國強北京27日電）針對國內旅遊業者昨天陳情，要求政府解除赴中國大陸旅遊禁團令，中國大陸國台辦發言人陳斌華今天說，若「民進黨當局」取消禁團令並撤除限制兩岸人員交流往來的種種障礙，陸方將積極研究擴大大陸居民赴台灣本島和澎湖旅遊。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，陳斌華在回答媒體提問時，作上述表示。

陳斌華表示，陸方一貫明確支持實現兩岸人員往來正常化和包括旅遊在內的兩岸各領域交流常態化，這符合兩岸民眾、特別是廣大台灣民眾的利益福祉。而造成兩岸觀光旅遊不能恢復正常化與常態化的障礙，在「民進黨當局」。

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他說，陸方已經恢復了大陸居民赴馬祖金門旅遊，如果「民進黨當局」取消禁團令、撤除限制兩岸人員交流往來的各種障礙，陸方將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊，而且還不只台灣本島，還包括澎湖。但前提是「民進黨當局」要撤除對兩岸交流、兩岸旅遊設置的種種障礙。

他宣稱，台灣旅遊業界「苦禁團令久矣，他們的訴求正當合理」。「民進黨當局」應正視台灣民眾「要和平，要發展、要交流、要合作」的主流民意和旅遊業界的訴求呼聲，儘早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙。（編輯：呂佳蓉）1131127