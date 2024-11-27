國台辦籲取消禁團令 陸委會指不斷附加觀光交流條件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝怡璇台北27日電）中國大陸國台辦今天表示，若台灣取消「禁團令」並撤除兩岸人員交流障礙，將研究大陸居民赴台澎旅遊。陸委會回應，陸方對於陸客來台觀光不斷附加條件，並無開放陸客來台觀光的誠意。

陸委會回應稱，陸方對於陸客來台觀光不斷附加條件，之前提出在福建平潭到台灣海上客運直航復航後，才會恢復福建居民赴台團體旅遊。現在又要求取消禁團令，撤除兩岸人員往來和各領域交流合作限制後，陸方再「研究」開放陸客來台灣及澎湖旅遊，顯示並無開放陸客來台觀光誠意。

陸委會表示，對於國人赴陸，我方未加限制，自今年3月至10月旅行社組團赴陸旅遊約16.4萬人次；關於旅行社攬客組團方面，今年6月1日前已規劃的團體迄今仍持續出團。惟因陸方迄未開放陸客來台觀光，以致今年1至9月國人赴中國大陸205.2萬人次，國人赴陸人次是陸人來台的7.2倍。兩岸觀光交流受阻最大的障礙是陸方不放陸客來台。

陸委會重申，政府推動兩岸健康有序交流、歡迎陸客來台觀光，以及推動雙邊對等觀光旅遊的政策沒有改變，應對陸方發布「懲獨22條」，維護國人赴陸旅遊的前提也不會改變。

陸委會呼籲，陸方務實面對兩岸人民及旅遊相關業者需求，加快加大政策鬆綁，共同為推動兩岸觀光健康有序交流及和平共榮作出努力。（編輯：張淑伶）1131127