第15屆雙城論壇17日登場 上海副市長出席

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）台北市政府今天宣布，第15屆雙城論壇17日登場，今年主題為「智慧治理 永續未來」，上海訪團會由上海市副市長帶隊出席，雙方將簽署智慧醫療及小貓熊物種交流2項合作備忘錄。

台北市政府今天發布新聞稿表示，2024年台北上海城市論壇主題為「智慧治理 永續未來」，今年依例輪到台北市主辦，市府將持續秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則，以及「雙城好、兩岸好」的願景，與上海市進行城市交流。

市府指出，今年是台北市長蔣萬安上任後首次在台北舉辦的雙城論壇，別具意義，期能延續兩市良好互動，務實推展雙城交流，增進兩市民眾的福祉。

台北市政府發言人殷瑋表示，這屆論壇主題為「智慧治理 永續未來」，還有3個分論壇的規劃，分別是探討人本智慧和友好便捷交通環境的「友善交通」、探討2市水利建設及污水處理的「河川治理」，以及從文化觀點開展「老建築、新視野」的「人文城市」。

殷瑋說，上海市政府訪問團將由上海市副市長帶隊出席，雙方將簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」。

市府表示，台北與上海自2010年開始每年輪流舉辦論壇及互訪，已連續舉辦14屆論壇、簽署45項議題合作備忘錄。（編輯：張銘坤）1131204