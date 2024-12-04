本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國總統尹錫悅緊急戒嚴令遭推翻 157分鐘轉折時間軸一圖看
首頁 / 兩岸

雙城論壇17日舉行 台商期待交流能持續

2024/12/4 12:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖文綺上海4日電）上海與台北兩市同步發佈，2024年雙城論壇將於12月17日在台北舉行，上海市將派團赴台出席論壇。對此上海台協副會長蔡世明表示，很慶幸雙城論壇能舉行，並期待交流能持續下去。

根據央視新聞今日報導，此次論壇以「智慧治理 永續未來」為主題，將通過交流研討，推動兩市在友善交通、河川治理、人文城市等方面的經驗分享和互動交流。論壇期間，兩市將簽署有關交流合作備忘錄，進一步深化上海與台北兩市各領域的交流與合作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

報導指出，「兩岸城市交流有利於增強兩岸同胞親情福祉，推動兩岸關係和平發展。」上海台北城市論壇（雙城論壇）由上海市與台北市輪流舉辦，已成為上海與台北兩市之間重要的機制化交流平台，並取得了積極成果。迄今為止雙方已簽訂了45項交流合作備忘錄。

上海台協副會長蔡世明接受中央社訪問時表示，很慶幸雙城論壇還是突破阻礙舉行了，作為台商真的非常期盼這樣的交流能持續下去。「我覺得能夠突破困難就是好事，因為現在整個大陸跟台灣的地方性交流只剩下雙城論壇，這是很難得的，作為在大陸的台商，我們真的很希望這個雙城論壇能繼續延續下去、維持交流。」（編輯：陳鎧妤）1131204

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.19
更多編輯台推薦新聞：