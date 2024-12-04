雙城論壇17日舉行 台商期待交流能持續

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（中央社記者廖文綺上海4日電）上海與台北兩市同步發佈，2024年雙城論壇將於12月17日在台北舉行，上海市將派團赴台出席論壇。對此上海台協副會長蔡世明表示，很慶幸雙城論壇能舉行，並期待交流能持續下去。

根據央視新聞今日報導，此次論壇以「智慧治理 永續未來」為主題，將通過交流研討，推動兩市在友善交通、河川治理、人文城市等方面的經驗分享和互動交流。論壇期間，兩市將簽署有關交流合作備忘錄，進一步深化上海與台北兩市各領域的交流與合作。

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報導指出，「兩岸城市交流有利於增強兩岸同胞親情福祉，推動兩岸關係和平發展。」上海台北城市論壇（雙城論壇）由上海市與台北市輪流舉辦，已成為上海與台北兩市之間重要的機制化交流平台，並取得了積極成果。迄今為止雙方已簽訂了45項交流合作備忘錄。

上海台協副會長蔡世明接受中央社訪問時表示，很慶幸雙城論壇還是突破阻礙舉行了，作為台商真的非常期盼這樣的交流能持續下去。「我覺得能夠突破困難就是好事，因為現在整個大陸跟台灣的地方性交流只剩下雙城論壇，這是很難得的，作為在大陸的台商，我們真的很希望這個雙城論壇能繼續延續下去、維持交流。」（編輯：陳鎧妤）1131204