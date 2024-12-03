北京：中方對福島核處理水採樣 已運抵中國檢測

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（中央社記者邱國強北京3日電）中國外交部發言人林劍今天證實，中國專家前往日本福島近海取樣採集的海水樣本，日前已運抵中國，正由中國國內專業研究機搆進行「嚴謹獨立的檢測分析」，並將及時公布進展。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，林劍在回答媒體詢問時，作上述表示。回答時，他仍以「核汙染水」4字稱呼福島核處理水。

林劍表示，根據中日雙方達成的共識，日方同意在國際原子能總署（IAEA）架構下，對福島「核汙染水」（核處理水）排海實施長期國際監測，並確保中國等「利益攸關國」獨立取樣監測。

他指出，10月中旬在IAEA組織下，包括中國在內的多國專家赴福島第一核電廠附近海域獨立採集海水樣本，並現場封存，相關樣本近日已運抵中國，中國國內的專業研究機構正在進行「嚴謹獨立的檢測分析」，並將及時公布進展。

日本福島核處理水自2023年8月24日排海後，一直遭到中國政府及民間強烈反對，進而全面停止日本水產品進口，成為中日關係新一輪障礙。

今年9月18日深圳日本人學校學童被刺身亡後，中國外交部9月20日宣布，中日雙方就福島核處理水排海問題達成共識。其中包括，中方將在有效參與IAEA架構下的長期國際監測和參與國的獨立取樣等監測活動實施後，基於科學證據着手調整有關措施，逐步恢復「符合規準的」日本水產品進口。

不過，當時中方此舉被普遍認為，是對深圳日本學童被刺身亡案向日本示好的表現。

此後，中國國家主席習近平與日本首相石破茂11月在APEC利馬峰會舉行會談後，中日媒體均報導，兩人同意盡快將關於日本福島核處理水排海問題「達成的共識轉化為行動」，被視為中日關係的轉機。（編輯：張淑伶）1131203