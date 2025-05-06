海軍：海鯤號潛艦進入海測前最後整備階段

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（中央社記者吳書緯台北6日電）國造潛艦原型艦海鯤艦原定4月海測，海軍今天表示，海鯤艦已經進入海上測試前的最後整備階段，以安全並且按照測試程序，確認達到海測的安全條件之後，會決定出海測試時間，並且管制在11月依約完成交艦。

國防部今天舉行例行記者會，媒體關注海鯤艦目前尚未海測，並引述前海軍顧問郭璽的說法是海鯤艦6月恐無法海測，且發生主機進水、系統整合等缺失。

海軍司令部參謀長邱俊榮中將表示，海鯤艦整體備便狀況，已經進入海上測試前的最後整備階段，以安全還有按照測試程序，確認達到海測的安全條件之後，會決定出海時間，並且管制在11月依約完成交艦；針對郭璽的說法，邱俊榮表示，海軍「沒有進一步評論」，目標只有盡力達成出海測試的條件。

媒體追問，郭璽指出主機進水、艦船整合載台管理系統完成檢測的進度不到十分之一等缺失相當明確且嚴重，是否代表海鯤艦有遇到嚴重的狀況。

邱俊榮表示，海鯤艦現在主要系統都是按照程序來實施相關的最後測試，測試過程中配合裝備調校，未達到驗測標準以及功能、性能部分，依照合約要求台船更換必要料件、調校系統，持續達到最後備便。

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邱俊榮澄清，並沒有重大到沒辦法執行，而郭璽稱進度不到「十分之一」，則和海軍所掌握的數字不一樣，海軍不會針對個別問題回覆，測試各裝備系統都是有一定條件，要達到一定條件，才會納到下個系統的聯測。

至於海鯤艦若未能如期交艦，是否會對台船索賠，邱俊榮表示，海鯤艦海上測試完成節點是在9月30日，交艦是在11月，依照合約部分如果11月交艦的時間點若有延遲，會依照合約開始實施計罰。（編輯：楊凱翔）1140506