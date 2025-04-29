加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖解加拿大選舉》總理卡尼率自由黨勝選 矢言贏得對美貿易戰
首頁 / 政治
國造潛艦
新聞專題
國造潛艦1/146
首頁 / 政治

海鯤艦4月海測無望？ 海軍：朝備便出海條件努力

2025/4/29 11:44（4/29 12:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「海鯤號」2024年底移泊至台船大塢進行裝備測試，圖為2月大塢完成注水後，海鯤號上浮再度現身。（中央社檔案照片）
「海鯤號」2024年底移泊至台船大塢進行裝備測試，圖為2月大塢完成注水後，海鯤號上浮再度現身。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北29日電）國造潛艦原型艦海鯤艦預定4月海測，目前仍尚未進行引發關注。海軍今天表示，當初海鯤艦預定4月海測是目標設定，以便在去年開始對各管制節點的確認，目前正在針對海測前的缺改與調校，重點是達到備便出海條件。

國防部今天舉行例行記者會，媒體關注海鯤艦是否4月海測的時間點「跳票」以及目前進展。

海軍司令部參謀長邱俊榮中將表示，海軍正在和台船與技協團隊針對海鯤艦海上測試前的必要缺改，要確認達到最後測試條件後，才會實際出海測試，當初預定4月份開始海測「是目標設定」，這個目標的設定必須要去年就開始，才可以在各管制節點，無論是海上安全評估確認，以及必要裝備的備便條件，都需要在這些節點下符合這些條件，目前正在做系統調校與測試。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

邱俊榮說，海鯤艦原本是訂在4月開始海測，目前在做缺改與調校的階段，達成海測條件才是主要目標，目前的目標還是訂在今年9月30日完成海測，達成海測的測評後才會到立法院會進行報告，報告後才能進行預算解凍。

針對海鯤艦4月海測「跳票」的說法，邱俊榮表示，其實4月開始海測是一個目標，潛艦是極為關鍵的戰力，涉及到團隊對系統和精密裝備測試期程，海軍已經盡最大努力，朝向備便出海條件的目標努力，而不是以時間，因為今天已經是29日，重點是朝向備便出海的條件比較重要。（編輯：張均懋）1140429

#邱俊榮
#立法院
#海軍司令部
#國防部
#潛艦
延伸閱讀
海鯤號4月海測延後？顧立雄：正改善缺失無法確定日期國防部：安全條件未達標準前 海鯤號不會貿然海試潛艦國造後續20億預算遭凍一半 海測通過後向立院專報才解凍
邱俊榮
3艦輔導長遭調職 海軍：未依戰略溝通指導執行任務德麥台灣受原料漲價挑戰 看好中、馬市場衝刺營運
立法院
廖偉翔提普發現金 卓榮泰：承平時代可考量核三2號機5/17除役 王鴻薇：民眾健康金錢付更高代價
國造潛艦
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
海鯤號4月海測延後？顧立雄：正改善缺失無法確定日期
66
更多編輯台推薦新聞：