海鯤艦4月海測無望？ 海軍：朝備便出海條件努力

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（中央社記者吳書緯台北29日電）國造潛艦原型艦海鯤艦預定4月海測，目前仍尚未進行引發關注。海軍今天表示，當初海鯤艦預定4月海測是目標設定，以便在去年開始對各管制節點的確認，目前正在針對海測前的缺改與調校，重點是達到備便出海條件。

國防部今天舉行例行記者會，媒體關注海鯤艦是否4月海測的時間點「跳票」以及目前進展。

海軍司令部參謀長邱俊榮中將表示，海軍正在和台船與技協團隊針對海鯤艦海上測試前的必要缺改，要確認達到最後測試條件後，才會實際出海測試，當初預定4月份開始海測「是目標設定」，這個目標的設定必須要去年就開始，才可以在各管制節點，無論是海上安全評估確認，以及必要裝備的備便條件，都需要在這些節點下符合這些條件，目前正在做系統調校與測試。

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邱俊榮說，海鯤艦原本是訂在4月開始海測，目前在做缺改與調校的階段，達成海測條件才是主要目標，目前的目標還是訂在今年9月30日完成海測，達成海測的測評後才會到立法院會進行報告，報告後才能進行預算解凍。

針對海鯤艦4月海測「跳票」的說法，邱俊榮表示，其實4月開始海測是一個目標，潛艦是極為關鍵的戰力，涉及到團隊對系統和精密裝備測試期程，海軍已經盡最大努力，朝向備便出海條件的目標努力，而不是以時間，因為今天已經是29日，重點是朝向備便出海的條件比較重要。（編輯：張均懋）1140429