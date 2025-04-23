海鯤號4月海測延後？顧立雄：正改善缺失無法確定日期

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（中央社記者楊堯茹台北23日電）國造潛艦海鯤號預定4月進行海測，國防部長顧立雄今天坦言，台船正加班改善缺失，目前還無法確定海測日期，至於4月若未海測是否對台船罰款，他則說，不影響11月交艦就沒關係。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部、國安局、外交部等機關首長，報告「近期國軍、外交部、總統府、國安會遭共諜滲透，其影響國安層面、範圍及未來人員考核管制之具體作法」，並備質詢。

媒體詢問，國造潛艦海鯤號預定4月展開海上測試，但目前仍不見動靜。顧立雄會前受訪表示，台船目前正加班改善缺失，國防部要求海軍必須確保改善項目達到安全要求才會海測，目前還沒辦法確定日期，但希望盡快。

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媒體追問，4月若未海測是否對台船罰款。顧立雄說，「海測日期不影響11月的交艦就還好。」

此外，媒體詢問，國防部日前發文給宮廟要求徵調空間存放軍火，中市府證實有6間宮廟接到公文說要徵調場地，引發外界質疑讓宮廟陷於險境。顧立雄回應，經了解是為進行操演時，部隊需要休息場所才發函宮廟，對發函引起誤會將要求陸軍檢討，但不是要囤儲彈藥，只是部隊休息需要。（編輯：林淑媛）1140423