美撤銷拜登AI晶片出口限制 使用華為晶片將違規

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國今天撤銷拜登政府時期一項針對先進運算半導體所採取的進一步出口管制措施，同時警告全球人工智慧（AI）業者若使用華為昇騰晶片，都將違反美國規定。

法新社報導，「人工智慧技術擴散框架」（Framework for Artificial Intelligence Diffusion）原定於5月15日生效，為前總統拜登在1月卸任前採取的一連串行動之一，目的在於讓中國更難獲取先進技術。

美國商務部工業暨安全局（BIS）局長凱斯勒（Jeffrey Kessler）說：「川普政府將採取一項大膽且全面的策略，與全球可信賴的國家分享美國AI技術，同時防止這項技術落入我們對手手中。」

凱斯勒批評前朝政府的做法時說：「我們反對拜登政府試圖將其計畫不周且適得其反的AI政策強加於美國人民。」

路透社報導，白宮官員今天表示，美國毋須藉由封鎖其AI晶片與技術在全球流通，來管理國安風險，這表明美方對如沙烏地阿拉伯等可信盟友出口抱持更開放的立場。

川普政府的AI和加密貨幣「沙皇」塞克斯（David Sacks）說，「人工智慧技術擴散框架」的初衷是利用政策來避免「我們的先進半導體流入已知會引發關切的幾個國家」。他補充說，這項規則從來沒有打算用來涵蓋朋友、盟友和戰略夥伴。

近幾年來，華府日益限縮對中國出口先進晶片，擔心北京當局會把晶片應用在軍事系統上，並削弱美國在AI領域的主導地位。

拜登所提出的規則，目的是在防止任何漏洞，避免中國透過其他國家間接取得美國的先進晶片。

這項規範將全球分為3個等級：日本和韓國等第一級國家將不受出口限制；墨西哥和葡萄牙等第二級國家則將受到配額限制；中國、俄羅斯、伊朗與北韓等第三級國家，則被全面禁止取得晶片。

部分美國國會議員擔心，這項限制可能鼓勵某些國家轉向中國尋求AI晶片，進而促進這個超級大國發展尖端技術。

輝達（Nvidia）和超微（AMD）等晶片製造商曾遊說反對分級限制，當川普政府上週表示將重新考慮這項規則時，這些公司股價聞訊上漲。

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取而代之的是，美國商務部提醒AI業者，使用中國晶片巨頭華為最先進昇騰（Ascend）晶片是違反美國出口管制規定的行為。

美國商務部同時針對拿美國AI晶片訓練中國AI模型的作法示警，說這將引發嚴重後果。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1140514