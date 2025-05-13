賴總統：若對台灣晶片課關稅 不利半導體赴美投資

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（中央社記者葉素萍台北13日電）總統賴清德接受日媒專訪指出，台積電基於顧客要求，已承諾要去美國投資，相信台積電的產業鏈也會跟著過去，這些都是具體的行動，與關稅無關。如果美國對台灣採取「232條款」措施，對晶片或相關產業課徵關稅的話，反而不利台灣半導體產業或資通訊產業到美國投資。

總統府發布新聞稿表示，賴總統日前接受「日本經濟新聞」專訪，針對台日、台美、兩岸關係、半導體產業及國際經貿局勢等議題，回應媒體提問。「日本經濟新聞」今天刊出相關報導。

談及川普政府「對等關稅」政策與可能對半導體課稅意圖，及台灣應對方式，賴總統認為美國總統川普有幾個意圖，包括，想要解決財政上的問題；美國感受到來自中國的威脅，認為必須要再工業化；在全球智慧化時代，川普想要帶領美國成為人工智慧的世界中心；川普想要確保世界和平，不再發生戰爭。

他認為，美國的意圖大概是這4面向，因此川普才會提高關稅、要求貿易國多買美國貨品、要求友盟國家到美國投資，來達成這些目標。

賴總統指出，32%的加徵關稅對台灣來說是非常嚴重的挑戰，必須嚴肅面對。台灣採取方式不是對抗，而是透過談判降低關稅。台灣也同意要採購、投資、解決非關稅貿易障礙及洗產地的問題，以確實減少台美雙方的貿易逆差。

至於晶片關稅，總統說，台積電基於顧客要求，已承諾要去美國投資，他相信台積電的產業鏈也會跟著過去，這些都是具體的行動，與關稅無關。如果美國對台灣採取「232條款」措施，對晶片或相關產業課徵關稅的話，反而不利台灣半導體產業或資通訊產業到美國投資，這部分未來都會跟美國清楚說明。

賴總統提到，台灣銷往美國的貨品中有兩大類，第一類是資通訊產品、第二類是電子零組件，占台灣銷往美國貨品的65.4%。這些都是美國需要的東西，不是杯子、桌子或床墊這種最終財。

他說，台灣賣給美國的都是像輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、亞馬遜（Amazon）、Google、Apple這些美國人工智慧設計公司所需要的。台灣會讓美國清楚知道，「台灣賣的不是終端的商品，而是美國未來要再工業化、以及成為人工智慧世界中心所需要的科技產品」。

至於台積電海外建廠，是否會削弱台灣做為掌握半導體製造關鍵節點的戰略地位，進而降低其他國家保護台灣的誘因。

總統表示，包括日本首相石破茂或前首相安倍晉三、菅義偉、岸田文雄等國際政治領袖，都在七大工業國集團（G7）會議及國際重要場合強調，台海和平穩定是世界安全繁榮的必要元素。賴總統認為，國際社會願意關心台灣、支持台海穩定，真正原因在這裡，跟台積電沒有直接相關。

總統提到，台積電到日本、歐洲及美國投資，是自然且正常的經貿投資行為。台灣民主國家、法治社會，所以台灣的公司基於業務需要到世界各地投資，原則上只要不損及國家利益，政府都會支持。

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總統說，台積電董事長魏哲家與川普開記者會宣布到美國投資之後，也回到台灣向台灣社會說明，台積電的研發中心會在台灣；魏哲家承諾在台灣投資的工廠都不會改變、也不會受到影響。換句話說，台積電不會因為去美國投資，就削弱實力。

川普的商務部展開半導體調查，是援引1962年「貿易擴張法」（Trade Expansion Act）第232條款（Section 232），這項條款允許美國總統以國安為由課徵關稅。（編輯：楊凱翔）1140513