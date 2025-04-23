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因應對等關稅 賴清德：在野政治攻防時國家已向前走

2025/4/23 15:19（4/23 15:31 更新）
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兼任民進黨主席的總統賴清德23日主持民進黨中常會。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 114年4月23日
兼任民進黨主席的總統賴清德23日主持民進黨中常會。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 114年4月23日
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（中央社記者葉素萍台北23日電）兼任民進黨主席的總統賴清德今天表示，目前對美的經貿對談，第一階段談判順利，請大家給政府更多支持；他說，當在野黨在進行政治攻防的時候，國家已經繼續在向前走，政府做所有受到關稅影響產業的靠山，也希望朝野團結一致支持，讓國家跨過挑戰，繁榮發展。

民進黨今天召開中常會，民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德談話表示，面對美國新的關稅政策，政府結合跨部門與民間的力量，不僅持續對美談判，更要全力相挺台灣產業。

賴清德說明，目前對美的經貿對談，第一階段的談判順利，請大家給政府更多支持，如果有任何進展，政府一定會向國人報告，政府也一定會全力保障國內產業的權益以及公平競爭的地位。

賴清德解釋，美國宣布關稅政策的隔天，行政院已宣布「9大面向、20項措施，總經費880億元」的產業支持方案，照顧受影響的產業，日前也進一步公布支持方案的申請程序、條件以及相關細節。

賴清德談及，具體申請辦法，政府取消部分補助、與貸款措施的一些限制，希望直接幫助到有需要的廠商；另透過貿易融資利息減碼、農業金融支持方案、外銷貸款優惠、轉型補助等方式，達到支持各個產業、至少1.2萬家廠商的目的。

賴清德強調，「當在野黨在進行政治攻防的時候，國家已經繼續在向前走」，政府的承諾也如期上路，做所有受到關稅影響產業的靠山。他希望，朝野能夠團結一致，支持這些方案，讓國家能夠跨過這些挑戰，繼續繁榮發展。

賴清德提到，為確保政府措施符合產業需要，他和行政院長卓榮泰過去2週，展開「產業傾聽之旅」，前往多個縣市，和工具機、製造業、輕工業、ICT產業、農漁業、印刷、紡織，以及關鍵零組件等業者座談；勤走產業界，希望能具體了解業界最真實的心聲，讓政府可以幫得更到位、做得更有效。

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此外，賴清德表示，昨天是「世界地球日」，他也在總統府與環保團體見面交流。數位與淨零的雙軸轉型，是台灣的目標，也是世界趨勢；他也會在明天的「總統府國家氣候變遷對策委員會」，聽取最新的進度報告、並持續凝聚各方意見，強化台灣在深度節能、雙軸轉型上的關鍵角色。

賴清德指出，台灣現在正處在重要的轉捩點，一定要一致對外，發揮台灣人打拚向前行的精神，必然能夠克服挑戰、開創新局。（編輯：張若瑤）1140423

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