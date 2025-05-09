無聲情報戰 史丹佛校刊揭中共特務冒充學生情蒐手法

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓8日專電）史丹佛校刊訪問多名教職員、學生和中國專家後，昨天刊出調查長文指出，中共特務冒充學生，鎖定研究中國相關主題的女性。一開始看似無惡意的接觸變得越發異常且「執著」，而這只是校園大規模情蒐行動的一環。

「史丹佛評論」（Stanford Review）的調查以今年夏天的事件開頭。中共化名查爾斯·陳（Charles Chen）的特務透過社群媒體聯繫幾名學生，包括正進行中國相關敏感研究的學生安娜（化名）。

一開始，陳男的舉動似乎沒什麼惡意，只是詢問擴展人脈的機會。不久後，他的訊息卻顯得異常。

陳男詢問安娜是否會說中文，然後變得越來越執著，問的問題越來越私人。他會傳在中國成名的美國人影片，鼓勵安娜去北京旅遊，還說會負擔旅費，並傳銀行帳戶餘額的截圖來證明他「此言不假」，確實有買機票的財力。

令人不安的是，他還提到安娜從未向他透露過的個人資訊。

「史丹佛評論」指出，陳男建議安娜只在中國停留24至144小時，時間短到可以避免政府的簽證審查，並要她只透過微信聯絡。當陳男在她的社群媒體發文下留言，要求她刪除雙方對話截圖時，安娜意識到事態嚴重。

在間諜專家指導下，安娜聯繫有關單位。他們的調查顯示，陳男與史丹佛大學沒有任何關係，多年來一直假扮為史丹佛學生，只是在網路上稍微改變名字及形象。

陳男鎖定多名學生，其中幾乎全是研究中國相關主題的女性。

「史丹佛評論」說，據協助安娜的中國問題專家稱，陳男很可能是中國國家安全部的特務，任務是識別對中共抱持同情態度的史丹佛學生，並蒐集相關情報。

今年3月，史丹佛大學校長李文（Jonathan Levin）收到美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee on the Chinese Communist Party）的信，內容詳細說明中國對科學、科技、工程與數學研究所構成的安全威脅。

根據「史丹佛評論」，多年來，史丹佛校園一直存在中國間諜活動的疑慮。在整個調查過程中，教授、學生和研究人員都樂於講述相關經歷，但拒絕公開談論，擔心遭到報復。

一名親身經歷過間諜活動的學生因過於恐懼而不敢講述自己的經歷，連透過加密通訊的方式都不願意，表示「風險太高了」。

「史丹佛評論」表示，在訪問多位匿名的史丹佛大學教職員、學生和中國問題專家後，「我們可以證實，中共正在史丹佛大學策劃一場大規模情報收集行動。換句話說，史丹佛大學有中國間諜」。

根據「中國製造2025」計畫，中國的目標是取代美國主導尖端科技，這需要美國研究機構進行大量技術轉移，考量到史丹佛在AI領域的領先地位，其自然成為學術間諜活動的首要目標。

前白宮國安會官員特賓（Matt Turpin）指出，中國政府鼓勵學生違反承諾和利益衝突，確保他們帶回受出口管制限制的科技。

「史丹佛評論」也提到中共的非傳統情蒐手法。據一位不具名的中國情報收集專家，中國國家安全部利用「與情報界無關的一般民眾」來獲取敏感資訊，又稱為「非傳統情蒐」，目的未必是竊取機密文件，而是秘密取得美國創新背後的技術。

匿名史丹佛教職員表示，這種非傳統情報收集在史丹佛相當普遍，尤其是在AI與機器人領域。

中國2017年頒布的國家情報法規定，所有中國公民無論身處何處，都必須支持與配合國家情報工作。據統計，史丹佛校園內約有1129名中國留學生，而其中部分人正積極向中共回報情報。

一位在史丹佛就讀的中國籍學生說，許多中國學生都有指定的聯絡人。中共想了解史丹佛的一切。

史丹佛大學學者戴雅門（Larry Diamond）進一步列舉了同學匿名監視的例子。學生發表有利於達賴喇嘛的言論，或批評中國在若干議題上的立場，就會有人提醒他們，在中國的家人可能會受到牽連。

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特賓也說，中國政府花大量時間收集留學生的資訊，他們非常清楚誰在做什麼，如果有學生接觸到政府渴望了解的資訊，要聯繫相當容易。北京同時使用胡蘿蔔與大棒策略，提供資訊者可獲獎勵；如果不提供，就會受到懲罰。

史丹佛評論1987年由史丹佛大學學生創辦。這份調查以2024年7月到今年4月期間進行的十幾次採訪為依據，對象包括教職員工、現任和前任學生、專門研究中國情報行動及科技轉移的獨立專家。（編輯：陳承功）1140509