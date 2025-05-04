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金融時報：華為在深圳大建廠房 首度嘗試自製7奈米高階晶片

2025/5/4 20:32（5/4 21:09 更新）
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圖為華為Atlas 800伺服器在中國香港InnoEX 博覽會上展出。（路透社）
圖為華為Atlas 800伺服器在中國香港InnoEX 博覽會上展出。（路透社）
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（中央社台北4日電）英國金融時報報導，據消息人士透露，並經該報記者實地走訪及衛星照片證實，中國科技大廠華為正在深圳建設擁有先進晶片生產線的3座廠房，作為其半導體研製的重要環節，意圖打破中國對外國半導體技術的依賴。

報導並提到，華為在深圳的觀瀾共興建3座工廠，並於2022年動工，進度非常迅速。知情人士指出，這3座工廠中的其中1座將由華為直接經手，可能用來生產該公司用於智慧型手機與昇騰人工智慧（AI）處理器的7奈米晶片，這也是華為首度嘗試自行製造高階晶片。

報導指出，其餘2座工廠已於2024年完工，並採取委外經營方式，轉由晶片設備商新凱來（Si Carrier）與記憶體晶片製造商昇維旭（Sway Sure）營運，這2家公司都是新創公司，但工廠所有權仍屬華為。知情人士並透露，這些工廠獲得了在地（深圳）政府的財務支持。

至於華為與上述2家新創公司的關係，雖然華為方面否認，但業界人士表示，華為派遣管理與技術團隊向2家公司提供初期支持，且協助募資，在特定情況下還轉移技術，這種緊密關係讓中國國家基金也跟著有信心投資這2家公司，讓他們的晶片生產技術發展到特定階段後，就可自立門戶。

根據報導，華為的目標是要發展出能替代美國AI晶片龍頭輝達（Nvidia）、荷蘭晶片設備大廠艾司摩爾（ASML）、韓國晶片大廠SK海力士（SK Hynix），以及全球晶圓代工龍頭台積電等企業的技術。

報導提到，華為這些計劃的細節從來沒有被公開，凸顯華為躋身全球半導體龍頭的雄心，也展現中國在AI等關鍵技術領域挑戰美國的決心。

半導體研究機構SemiAnalysis創辦人巴特爾（Dylan Patel）指出，華為已展開「前所未見的努力」，要在中國國內發展AI供應鏈的每一個環節，從晶圓製造設備一直到模型建立，以往從未見過任何一家公司試圖包辦半導體所有領域。

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一名相關企業主管表示，他原以為華為被美國盯上後就完蛋了，但華為的野心不斷壯大，持續達成超出預期的進展。為此，美國政府已將矛頭對準華為的供應鏈，新凱來、昇維旭已在2024年12月美國列入實體清單，遭到技術銷售封鎖。

儘管華為成就不小，一些業界人士仍質疑華為能否實現上述遠大目標，因為華為在半導體製造的經歷比國內外對手都少。一名晶片產業投資人表示，華為獲得了中國國家巨大的支持，而多年來，中國也有其他半導體企業執行相同計畫，卻仍趕不上ASML和台積電。（編輯：邱國強）1140504

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