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美限制H20晶片銷中後 美媒：輝達再為中國特製晶片

2025/5/2 22:32（5/2 22:56 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社舊金山2日綜合外電報導）美國科技媒體The Information今天報導，半導體公司輝達已通知部分最大中國客戶，輝達正在調整其人工智慧晶片設計，好讓這些晶片可在不違反美國出口規則下向中國企業銷售。

The Information報導，儘管美國政府逐步收緊對輝達（NVIDIA）銷中產品的限制，這間人工智慧（AI）晶片巨擘並不打算放棄中國市場，並已通知字節跳動等部分最大中國客戶，輝達正在調整其AI晶片設計，好讓這些晶片可在符合美國出口規範的情況下賣給中國公司。

路透社引述消息人士的說法指出，輝達執行長黃仁勳昨天才與美國國會議員談到中國華為公司AI實力日增的隱憂，並指輝達晶片在中國發展受限可能將使華為晶片更具競爭力。

輝達晶片對開發聊天機器人、圖像生成器和其他AI系統至關重要。自美國總統川普（Donald Trump）第1個任期以來，這些晶片一直是美國出口管制的目標。

在此情況下，輝達為中國市場設計符合出口規範的晶片，以因應不斷變動的規範。

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輝達上月表示，川普政府限制輝達向中國出口H20晶片，除非獲得特別許可。輝達的H20晶片因為性能相對較低，在高階晶片遭管制後成為主要輸中品項。

今年初在全球受到關注的中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）就是使用H20晶片進行開發。由於深度求索等企業對低成本AI模型需求增加，中國客戶也在增加這些晶片的訂單。（譯者：洪培英）1140502

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