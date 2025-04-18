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會見上海市長龔正 黃仁勳：以最好方式服務中國市場

2025/4/18 20:55（4/18 21:18 更新）
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輝達執行長黃仁勳。（中央社檔案照片）
輝達執行長黃仁勳。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝怡璇北京18日電）上海市長龔正今天會見美國晶片巨頭輝達公司執行長黃仁勳。據上海市政府公告消息，黃仁勳表示，中國市場對輝達十分重要，上海是輝達的重要研發基地，輝達將秉持對中國市場的承諾，以最好方式服務中國市場。

上海市政府微信公眾號「上海發布」今天刊發訊息指出，龔正今天會見黃仁勳一行。

據中方消息，黃仁勳在會見時表示中國市場對輝達十分重要，不僅因其體量巨大，更在於這裡擁有優質的客戶群體和良好的產業生態；上海是輝達的重要研發基地，擁有良好的營商環境和產業環境。輝達遵從各國法律，也秉持對中國市場的承諾，並致力於以最好的方式為中國市場提供服務。

龔正表示，歡迎輝達等全球知名高科技企業把握中國超大規模市場和上海擴大高水準對外開放的機遇，匯聚全球資源要素，加強與本地企業深度合作。上海將一如既往打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，助力各類企業實現更好更大發展。

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中國媒體第一財經今天稍早報導，黃仁勳昨天訪問北京會見中國高官後，今天已結束訪問離開北京。

黃仁勳的訪問正值美國對出口至中國的輝達H20、超微（AMD）MI308和同等晶片實施出口管制之際。（編輯：周慧盈）1140418

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#黃仁勳
#龔正
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